1/14 China Scan 參與中國A股行情

北京│國創氫能創新產業聯盟 成軍



「氫能與可再生能源論壇（2020）」12日在北京舉辦，會中舉行「國創氫能產業創新聯盟成立暨氫能戰略合作簽約儀式」，據協議顯示，各方將在氫能領域組建產業創新中心，聚焦製氫、儲運加注、燃料電池、應用示範等多個方面，以構築氫能全產業鏈生態體系。

江蘇│首條智慧地下電纜投運



大陸首條智慧地下電纜線路的監控訊息，日前正式接入南京電纜精益化管控平台，南京領先全大陸完成高壓電纜線路24小時即時無人巡檢、響應速度達到「秒級」。接入管控平台後，隧道內的53類800多台感知設備可即時採集訊息，達成電纜隧道及線路狀態的即時感知、智慧處置等功能。

上海│電競成「00後」熱門職業選擇



「上海市00後的畫像報告」指出，上海「00後」青少年整體生活態度積極向上，對當前生活成長環境較為滿意。在職業選擇中，電子競技成為他們的重要選擇之一，願意對網路遊戲進行充值的青少年占比也在一半以上。

陝西│逾百家企業組團 擴大蜂產業



養蜂大省陝西發揮優勢，120餘家企業組成陝西百億蜂產業聯合體，將從蜜蜂養殖、技術培訓、蜂病防治、原料收購、生產加工、品牌打造、產品銷售等進行全產業鏈的合作，維持陝西養蜂既有優勢並擴大相關市場。

湖北│加快5G商用 今年衝新基建



湖北全力搶占流量商機，2019年湖北建成5G基地台1.3萬個，六個工業互聯網二級節點上線運行，期內武漢數位經濟占經濟總量比重達到40％左右。2020年湖北將超前布局「新基建」，加快5G商業應用。

四川│足球俱樂部欠薪 恐遭解散



四川當地的足球俱樂部四川FC面臨發不出工資解散危機，近日已是足協工資確認表最後期限，但俱樂部工作人員仍未接獲通知，若沒有願意接手的買主，球隊很可能解散，領隊、甚至球員家長先前所墊付的錢也難以拿回。

澳門│澳門航空 開通北京大興航線



澳門航空13日開通澳門往北京航班，成為入駐北京大興國際機場的首家港澳航空公司。澳門航空總經理陳洪表示，該航線的正式開通，象徵澳門航空正式開啟在北京進行「一市兩場」的營運，在北京進入一個新的歷史發展階段。