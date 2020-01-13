1/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│電商大亨前澤友作 上節目徵女友繞月



44歲日本富豪、時尚電商大亨前澤友作（Yusaku Maezawa，右圖）與女星剛力彩芽分手後公開徵求女友，盼能與他結伴一同參加繞月旅行。前澤將在日本網路電視AbemaTV的紀錄片節目相親，參加徵選的單身女性須年滿20歲，對遨遊太空感興趣且能參與行前準備，還要期許世界和平。

韓國│石油製品領軍 1月上旬出口年增5.3％



關稅廳（海關）13日發布，1月上旬韓國出口年增5.3％，為133億美元。從出口項目來看，半導體和石油製品分別增加11.5％和30.6％，而轎車、無線通信設備、汽車零部件分別減少4.6％、4.8％、9.6％。

菲律賓│塔爾火山噴濃煙 金融市場休市



菲律賓首都馬尼拉市以南70公里的塔爾火山（Taal Volcano）火山自周日開始噴出大量濃煙，馬尼拉機場一度關閉，周日至少240個航班延後或取消，目前已部分恢復起降。菲國政府宣布13日馬尼拉市學校停課與公家機關停班，金融市場休市一天。

英國│阿斯特捷利康 心臟病藥臨床失敗



英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）宣布，心臟病藥物Epanova的臨床試驗失敗，對特定心血管狀況不具療效，認列1億美元損失，並對2013年收購的美國Epanova在公司資產負債表所列的5.33億美元估值重新評估。

澳洲│野火民怨燒向政府 總理民調跌新低



面臨外界批評處理森林野火方式不力，澳洲總理莫里森周日宣布，將召開全國性層級調查，針對滅火工作進行檢討。澳洲野火延燒迄今將近4個月，累計已有28人喪生、兩千棟房屋遭到焚毀、還有更多野生動物喪命火海。

美國│福特大陸銷量連三年下滑 今年恐再惡化



福特汽車指出，2019年在中國大陸賣出567,854輛汽車，年減26.1％，連續第三年下滑，從大環境來看，2020年恐更形惡化。去年銷售跌幅與2018年的36.9％縮幅相比雖見收斂，但銷量不到2016年巔峰時期127萬輛的一半，去年第四季福特汽車在中國銷量年跌14.7％。

美國│伊拉克若逼撤美軍 川普警告關美元帳戶



伊拉克官員透露，川普政府已警告巴格達政府，若強迫美軍撤離，伊拉克央行在紐約聯準銀行開設的美元帳戶，將遭到關閉失去權限，恐使伊拉克已搖搖欲墜的經濟雪上加霜。