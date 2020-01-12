1/13 China Scan 參與中國A股行情

北京│挺科創企業上市 設百億元基金



北京市最新公布「加大金融支援科創企業健康發展的若干措施」（『科創金融17條』），主要包括增加信貸投放、支持科創類企業上市掛牌融資等。力爭2020年底，北京境內外上市公司總量超過600家，並設立人民幣100億元科創企業股權投資基金。

山東│擬取消14座城市落戶限制



山東省日前提出，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件，全面實施居住證制度。2017年山東城市常住人口300萬以上的有濟南、青島，除上述兩座城市外，山東其餘14座城市可能將全部實現落戶「零門檻」。

江蘇│稱僅剩17人未脫貧 引熱議



江蘇近日驚人數字，稱脫貧致富小康工作實施四年來，省內脫貧人數已經達254萬人，脫貧率達到99.99％以上，僅剩六戶、17人尚未脫貧，引發網路熱議，不少人也直呼不敢相信。

上海│迪士尼人物 穿中式服裝拜年



上海迪士尼近日宣布，從1月13日至2月9日，迪士尼度假區將以特色主題活動迎接農曆鼠年春節，其中米奇和米妮將穿上中式喜氣服裝在園區見客。此外，上海市長應勇表示，將支持上海迪士尼樂園繼續開發建設。

重慶│股轉中心 去年掛牌590家企業



重慶股轉中心近日公布最新數據，2019年該中心新增掛牌企業590家，創年度新高，掛牌企業累計總數達1,417家。其中，已有3家在主板上市，3家通過併購重組上市，30家企業進入新三板。

廣東│成擇偶最熱門「產地」



近日天貓聯合相親平台珍愛網公布婚戀家務觀察報告，擇偶地域偏好方面，男生依序最喜歡四川、廣東、河南、湖南、江蘇等地的女生，女生依序最喜歡廣東、北京、浙江、江蘇、四川等地的男生，廣東成最熱門的省市。

澳門│研究徵收旅客稅 各界意見不一



澳門政府網站張貼公告指出，澳門旅遊局已完成「徵收旅客稅可行性研究」，但社會各界的意見並不一致。大部分市民贊成開徵旅客稅，但業界持相反意見，而旅客亦表示徵稅將影響其赴澳意願。