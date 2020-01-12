1/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

泰國│上萬民眾路跑 反對獨裁政權

一萬兩千多名泰國民眾周日穿著運動服與跑鞋，參加在曼谷舉行為「反對獨裁政權而跑」的抗議活動。他們在長達2.6公里的路跑中，一邊跑、一邊高喊現任總理帕拉育下台的口號。周日參加人數之多，也創下泰國自2014年軍事政變來最大規模的群眾活動。

日本│安倍重申：任期結束將不再競選連任

面臨部分執政自民黨黨員要求日本首相安倍應該繼續角逐第四任總裁選舉的呼聲，安倍日前接受日本放送協會（NHK）訪問時重申，他的腦海中並無這樣想法。他強調在本任期於2021年9月結束之後，他將不再競選連任總裁之職。

英國│哈利、梅根引退 女王將召開緊急會議

面臨哈利與梅根自行宣布引退，英國女王伊莉莎白二世周一將召開緊急會議，參加者將包括王儲查爾斯、威廉王子與哈利本人。據了解回到加拿大的梅根，也將透過視訊參與這場會議。另外有英國小報報導，梅根已與迪士尼簽下配音合約，其獲得酬勞將捐給「大象無國界」動保團體。

美國│川普彈劾案最快本周遞交參院

把彈劾總統川普案擱置數周之久的眾議院，最快本周將此案遞交給參議院進行審理！眾議院院長裴洛西上周五在致函給民主黨眾議員的信函中提到，彈劾案可能將在下周提交給參議院。川普上月遭到眾院彈劾，理由是濫權施壓烏克蘭調查對手拜登，以及妨礙國會後續的調查。

澳洲│挨批救災不力 總理莫里森將啟動全面調查

面臨外界批評處理森林野火方式不力，澳洲總理莫里森周日宣布，將召開全國性層級調查，針對滅火工作進行檢討。澳洲野火延燒迄今將近4個月，累計已有28人喪生、兩千棟房屋遭到焚毀、還有更多野生動物喪命火海。

法國│政府發讓步聲明 盼罷工早日結束

為求早日結束已進入第5周的罷工行動，法國總理菲利浦上周六向工會發表讓步聲明，表示願意修改退休金改革計畫內容，其中一項為取消勞工必須等到64歲退休，才能領取全額退休金的條款。

黎巴嫩│央行擬強化商業銀行對存戶管制

央行總裁沙拉梅周日表示擬加強規管商業銀行對存戶實施的限制標準化，強調是確保銀行與存戶之間「公平關係」。央行去年10月開始致力防止資金外逃，商業銀行不斷限制和阻止存戶把錢匯出海外，但央行仍未做出正式資本管制。