1/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│KDI評估經濟低迷局面有望緩解

韓國開發研究院（KDI）發布1月經濟動向，稱韓國景氣領先指標有所改善，而刪除「不振」此一表述，暗示經濟低迷局面有望緩解。該報告自去年4月至12月對韓國經濟的評估均為「不振」，此次是十個月來首度刪除此一表述。

韓國│首例不明肺炎疑似病例 排除SARS

衛生當局9日表示，韓國首例不明原因肺炎疑似患者，經檢查後已排除嚴重急性呼吸系統症候群（SARS）。該患者目前狀況良好，肺炎症狀有所好轉。該患者並接受非典型肺炎冠狀病毒等另外八項檢查，結果將在一周後出爐。

日本│日美協定生效 永旺降美牛售價

本月1日起日美貿易協定生效，美國牛肉關稅下調，日本永旺零售公司9日把兩種美牛商品的銷售價格下調一成左右。永旺表示，今後將把銷售的美牛數量增加兩成左右。稍早，伊藤洋華堂也在8日推出限期降價促銷。

美國│川普將出席全球經濟論壇

美國總統川普計劃出席1月21～22日，在瑞士達沃斯舉行的全球經濟論壇（WEF）。他去年沒出席原因是要處理美國政府關門的國內大事而被拖住。這次是他被眾院彈劾和美軍空襲斬首伊朗最高軍事將領等國內外重大事件後，首次出席國際場合。

美國│外送市場競爭加劇 Grubhub擬出售事業

外媒引述消息報導，芝加哥餐飲外送業者Grubhub不敵激烈市場競爭，可能考慮出售事業。回顧6年前該公司上市時曾是外界眼中的潛力新星，但在優步及其他對手打入市場後，Grubhub市占率節節敗退，如今市值僅剩50億美元，與1年前超過130億美元相比大幅縮水。

澳洲│重回炎熱高溫 緊急狀態延長48小時

澳洲官方9日針對東南部發布新的警告與疏散通知，因天氣重回炎熱高溫導致野火的火勢持續蔓延，對當地社區與小鎮造成威脅。澳洲過去一周早已在維多利亞州多數地區發布災難等級的警告通知，如今又再延長48小時。

德國│去年11月工業生產扭頹勢

德國聯邦統計局9日公布，去年11月工業生產月增1.1％，逆轉前兩個月衰退趨勢，亦優於市場預期的月增0.7％。其中，營建業產出月增2.6％，製造業產出月增1％。若與前年同期相較，11月工業生產年跌2.6％。