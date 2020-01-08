1/9 China Scan 參與中國A股行情

北京│新機場經濟區 啟動全面建設



北京大興區政府指出，北京新機場：大興國際機場臨空建設區2020年進入全面建設階段，將啟動臨空區、自貿區、綜保區三區建設，加速航空金融、生物醫藥、跨境電商等產業聚集。

山東│20處遺址公園 爭取2025年開放



歷史文化底蘊深厚的山東省準備開放更多遺址公園供民眾參觀，預計2025年爭取開放至少20處遺址公園，包括大運河南旺樞紐考古遺址公園、大汶口考古遺址公園、曲阜魯國故城考古遺址公園、齊國故城考古遺址公園都可能在未來向公眾開放。

湖北│打造武漢中央賽馬區



武漢市政協常委、武漢賽區賽馬俱樂部董事長胡越高日前提出建言，積極推廣武漢賽馬品牌，支持做大做強賽馬龍頭企業，打造武漢中央賽馬區。胡越高強調，武漢賽馬產業三年行動計劃正在實施中，有助於提升武漢賽馬賽事平台整體水準。

河北│歐洲扇特展 凸顯中西文化融合



河北博物館近日展出歐洲扇特展，來自東方的扇與歐洲藝術文化深入融合產生不少精美藝術作品，在清代時歐洲也極為盛行中國風的扇子，等同扇子這項載體搭載中西文化的融合。

河南│春運期間嚴打非法客車



河南省交通運輸廳指出，春運期間，該省交通運輸執法機構將加強執法，重點查處2019年12月底已經取消的800公里以上客車違規營運行為，擴大對火車站、高鐵站、機場等區域執法力度，同時打擊非法客車、非法計程車等違法、違規行為。

廣東│深圳研發互聯網金融APP監測系統



為保障投資人的權益，人行深圳支行近日表示，深圳率先研發互聯網金融APP監測系統，未來將可利用Hadoop分散式存儲、大數據分析等金融科技手段，打擊違規支付機構，並加強對無證經營支付業務的高壓監管。

香港│防新型肺炎 現口罩搶購潮



港府按慣例刊憲，將自武漢爆發的不明肺炎列入預防及控制疾病條例附表中的嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病，成為法定須呈報傳染病。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日口罩銷量多五至六倍，導致口罩供應緊張，業界已開始從東南亞地區採購。