1/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

南韓│三星球形機器人Ballie 扮演智慧管家



三星電子6日在CES 2020發表一款球型生活伴侶機器人Ballie，扮演智慧管家的角色。Ballie將成為智慧家居中心，連接所有智慧家居設備，甚至具備安全應用。不過，三星目前尚未透露產品售價，或何時正式推出等詳情。

日本│日檢通緝妻子 高恩將公開談話



三星電子6日在CES 2020發表一款球型生活伴侶機器人Ballie，扮演智慧管家的角色。Ballie將成為智慧家居中心，連接所有智慧家居設備，甚至具備安全應用。不過，三星目前尚未透露產品售價，或何時正式推出等詳情。

法國│數位稅爆經貿糾紛 法美互遞橄欖枝



法國財長樂梅爾周二表示，已經跟美國財長穆努欽進行長談，法國和美國願意互相給對方15天時間，以試圖在下一次會議之前，解決法國計畫對谷歌和亞馬遜等美國科技大廠課徵數位服務稅（DST）所引發兩國之間的經貿糾紛。

英國│歐需求拖累 奧斯頓馬丁發獲利預警



超跑商奧斯頓馬丁周二發出獲利預警，受歐洲需求疲弱拖累去年銷量下滑7％影響，估計2019年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）在1.3億到1.4億英鎊之間，低於2018年的2.473億英鎊，形容去年業績是讓人非常失望的一年。

英國│勞斯萊斯去年銷量 攀歷史巔峰



豪華車商勞斯萊斯周二公布2019年賣出5,152部汽車，創歷年來新高紀錄，較2018年賣出的4,107部成長逾25％，主要是市場對其推出首款運動休旅車Cullinan需求高所帶動。其看好Cullinan將繼續帶動公司今年的業績表現。

美國│去年11月貿易赤字 創3年來最低



商務部公布，2019年11月貿易赤字經季調後縮減至431億美元，月跌8.2％，創下2016年10月以來最低水準。主因是手機與其他家電等進口額減少5.3％。美國對中國的商品貿易赤字縮減15.7％至264億美元。

美國│波音737 MAX停產 3千名員工派至新單位



波音（Boeing）6日宣布，737 MAX飛機自1月中停止生產，3,000名員工將重新分配至其他工作單位。稍早，波音表示已與美國航空及墨西哥航空（Aeromexico）就737 MAX停飛造成的損失達成和解。兩家航空公司皆未揭露賠償金額。