1/８ China Scan 參與中國A股行情

北京│今年首場大雪 考驗商業反應



北京近日迎來2020年首場大雪，果菜市場、超商、餐飲、外賣等行業迎來不同挑戰，多數農產品業者啟動雪天保供措施，確保數天內的供應量。外賣平台反而降價搶市占，不過平台也提供騎車者一些額外的補助與福利。

天津│數位健康建設 領先全大陸



天津市政府近日與微醫集團簽署數位健康戰略合作協議，天津也正式成為大陸首個全面啟動數位健康建設的一級行政區。合作協議包括成立「互聯網總醫院」、創新線上線下診療、家庭醫生簽約服務模式、導入醫學AI創新技術等。

江西│2019年航空產業總收入逾千億元



近年來，江西省大力發展航空產業，引進先進複材研究中心、航空規格品、航空電纜、無人靶機、無人機等一批重大項目。江西省工業和信息化廳7日宣布，2019年該省航空產業總收入突破人民幣（下同）千億元大關，達到1,020億元，年增18.16％。

河北│今年目標壓減鋼鐵產能1,400萬噸



河北將持續推進產業轉型升級，嚴格執行環保、能耗、水耗、品質、技術和安全等標準，加速過剩產能退出。2019年河北共壓減退出鋼鐵產能1,402萬噸，2020年除計畫壓減鋼鐵產能1,400萬噸，還將實施工業轉型升級三年行動計畫。

雲南│2019年旅遊業營收破兆元



雲南作為大陸旅遊大省，過去因低價旅遊等問題導致亂象叢生。經過兩年大力整頓後，雲南在2018年共受理旅遊投訴約700宗，年減五成。2019年全省旅遊業總收入達到人民幣1.1兆元，年增超過22％。

福建│平潭往返台中航班9日停航



福建海峽高速客滾航運有限公司7日通報，受到台灣海峽掀狂風影響，「海峽號」1月9日第20,007次平潭往返台中航班停航。據氣象預報，福建沿海與台灣海峽8日到9日將有8級到9級陣風。據官方統計，2019年，經平潭赴台航線往來兩岸旅客超過18萬人次，台灣民眾占60％以上。

貴州│重點打擊茅台酒黃牛



貴州省近日表示，為維護過年期間的茅台酒正常市場秩序，貴州省、貴陽市、南明區三級市場監管、公安部門將聯合對貴陽市重點區域炒買炒賣茅台酒的「黃牛」進行重點打擊。