1/7 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│南京推出優化營商環境新政



南京市近日公布「優化營商環境政策新100條」，重點在政務效能、商務環境、市場監管、法治建設、社會服務和保障機制上尋求創新突破，包括簡化跨區域流程等多項便利化改革，以進一步優化營商環境。

上海│新十大地標評選 中心大廈等入選



2019上海新十大地標建築評選活動6日揭曉，此次活動由行業專家對改革開放以來建成的上海城市地標建築評選，選出上海新十大地標建築，其中包括上海中心大廈、上海虹橋樞紐中心、金茂大廈、東方明珠廣播電視塔、上海新天地等地標。

浙江│杭州衝新零售 公布發展五年計畫



近日公布的「杭州市新零售發展五年行動計畫（2019─2023年）」指出，支援智慧化體驗式新商業建設，支援實體商業智慧化升級，達標者最高可給予人民幣（下同）100萬元的扶持資金。同時還支援電商平台開設線下體驗店，根據營業面積大小最高可給予60萬元的扶持資金。

福建│沿海鐵路 擴大台胞購票自助服務



為了因應春節前後大陸台商、台生返鄉高峰和兩岸民眾往來，福建沿海鐵路擴大台胞購票自助服務範圍，加裝18套台胞證讀卡器，共有42個車站、51台自動售取票機具備台胞證讀取功能，實現了福州、廈門、泉州等重點車站全覆蓋。

重慶│西部物聯網聯盟 成軍



中國西部物聯網聯盟6日在重慶正式成立。未來將在加強西部產業協同發展、建立完善協同推進機制、打造產業交流合作平台、加強區域人才合作培養等四方面開展合作，推動西部地區物聯網產業高質量發展。

江西│贛州稀有金屬現貨交易所 開業



江西贛州稀有金屬交易所有限責任公司近日正式開業。此一交易所開業後，將吸引更多稀有金屬產業相關要素在江西集聚，進一步提升江西稀土產業的市場定價權和話語權。

香港│渣打銀行 仍看好港營商環境



渣打銀行香港行政總裁禤惠儀6日出席活動時表示，雖然香港正經歷困難時刻，經濟下行壓力較大，但香港基礎穩固，擁有多項優勢，相信可以繼續為本地及海外公司和金融機構提供良好的營商環境。但禤惠儀提醒，中東地緣政治及氣候因素，為全球經濟造成不確定性。