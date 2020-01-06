1/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

菲律賓│中東情勢升溫 總統下令備妥飛機撤僑



中東緊張情勢升溫，菲律賓總統杜特蒂5日召集國防部長和高階軍警舉行緊急會議，商討撤僑計畫，他下令軍方備妥飛機船艦，以便隨時撤出在伊朗與伊拉克的數千名菲國移工。

日本│124名參議員總資產 26年來最低



日本共同社統計，去年7月當選的124名日本參議員，存款等金融資產（不含股票）、土地和房產加總的資產平均為1,835萬日圓，降至1993年國會議員資產公開制度推出以來最低。分析指持有大量資產的實業家議員減少，同時資產較少的新人增加，大幅拉低平均水平。

南韓│抵制日貨衝擊 去年日系車銷量年減19％



南韓2019年新登記進口車為24萬4,780輛，年減6.1％。受南韓民眾去年7月起抵制日貨影響，南韓去年日系車銷量年減19％，為3萬6,661輛。按品牌來看，日產銳減39.7％，豐田減少36.7％，Lexus減少8.2％。只有本田增加10.1％。

印尼│雅加達山崩水災 萬人緊急避難



首都雅加達元旦以來遭嚴重季候暴雨衝擊引發山崩和水災，造成逾60人死亡，數萬計民眾必須逃離家園住進緊急庇護所。政府已投入數千軍人和救難人員搜救失蹤民眾，但大停電妨礙了拯救工作。外界擔心水災會引發疫症蔓延。

歐元區│服務業強彈 上月綜合PMI升至50.9



研究機構IHS Markit最新報告顯示，歐元區2019年12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.8，優於初值的52.4和11月終值51.9。儘管歐元區製造業仍然積弱不振，但拜服務業PMI強彈所賜，12月綜合PMI上升至50.9，優於11月的50.6。

美國│《1917》奪金球獎最佳影片、導演



第77屆金球獎，山姆曼德斯（下圖）執導一次世界大戰史詩電影「1917」獲得金球獎最佳影片及導演兩項大獎。電信巨頭AT&T旗下華納兄弟影業與HBO共奪得六獎堪稱最大贏家，入圍最多獎項的網飛與亞馬遜Prime Video各拿回兩獎。

美國│要塞英雄 蟬聯2019年數位營收冠軍



尼爾森旗下電玩市調公司SuperData統計，熱門電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）去年締造18億美元數位營收，雖然較前年減少25％，但依舊贏過《Candy Crush》及《精靈寶可夢Go》等，蟬聯年度數位營收排行榜冠軍。