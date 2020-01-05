1/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

澳洲│野火造成近5億隻動物喪生



澳洲野火已釀成生態浩劫。雪梨大學生態學家估計，自從去年9月新南威爾省野火爆發以來，已經至少有4億8千萬隻哺乳類、鳥類和爬蟲類動物喪生，而且實際死亡數量還將持續升高。幸運獲救的袋鼠，身上都被燒傷。

肯亞│伊斯蘭叛亂團體攻擊軍事基地



政府官員表示，索馬利亞伊斯蘭團體「青年黨」（Al-Shabaab）聖戰士攻擊一處位於肯亞沿海拉木縣的軍事基地，至少有4人遭擊斃。這個基地由美國和肯亞軍人使用。伊斯蘭叛亂團體青年黨與蓋達組織（Al-Qaeda）有關，致力推翻聯合國撐腰的索馬利亞政府。

日本│豐洲市場新年競拍 史上次高價



東京都江東區的豐洲市場5日清晨舉行新年競拍。一條276公斤重的青森縣大間產藍鰭鮪魚以1億932萬日圓價格成交，相當於每公斤70萬日圓。這是僅次於去年的第二高成交價。

日本│因高恩潛逃加強控制離境程序



法務大臣森雅子（Masako Mori）發表聲明中表示，日產汽車前董事長高恩棄保潛逃的行為沒有道理，她已經指示相關單位加強控制離境程序。高恩潛逃事件震撼日本司法體系，這是官方首度做出回應。

日本│車商在美國銷量不及前年



日本六家汽車廠商2019年美國新車銷量較前年減少2.8％，合計為643萬6915輛。受美中貿易摩擦帶來的經濟減速以及日系車商擅長的轎車車型銷售低迷的影響，豐田汽車、日產汽車、馬自達三家車商銷量不及前年。

美國│柏南克稱Fed仍有工具因應衰退



聯準會前任主席柏南克（Ben Bernanke）4日在聖地牙哥一場會議上表示，即便官方利率仍維持在歷史低水準，萬一發生經濟衰退，聯準會仍有充分工具可以對抗。他指出，購買資產與前瞻指引等工具的作用相當於降息3個百分點。

南韓│三星將推出第二款折疊手機



三星電子將於2月11日在美國舊金山舉行新品發表會，預料將推出Galaxy S10的後續款和第二款折疊手機。據預測，新款折疊機展開時螢幕大小為6.7英寸，售價約為150萬～200萬韓元，比前一款Galaxy Fold（239.8萬韓元）便宜很多。