1/6 China Scan 參與中國A股行情

上海│購物中心開業數量 2019年持續成長

雖然商業地產步入存量時代，但上海購物中心開業數量依然保持增長趨勢。初步統計，2019年上海共有36個購物中心開業，總商業體量約257.9萬立方公尺。在2018年，有27個購物中心開業，總體量約為194.57萬立方公尺。

北京│公交APP可查詢車內擁擠度

「北京公交APP」營運商啟迪公交近日宣布，備受關注的擁擠度查詢功能正式上線，用戶在新版APP上點開線路網站位置，就可以顯示即將到來的2至3班車次的擁擠度，分為寬鬆、正常、擁擠、未知4種狀態，使用者可根據情況選擇乘坐哪一班次。

重慶│成立大數據產業人才聯盟

重慶大數據產業人才聯盟近日在永川區正式授牌成立，匯集了重慶大學、西南大學、電子科技大學等50餘所高校，和百度、阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、浪潮等知名互聯網企業。上述單位將與政府部門共同建立大數據產業「政產研學用」一體化體系，助力破解重慶大數據人才瓶頸。

江蘇│蘇州市給予經費支持 鼓勵創新研發

蘇州市最新公布的政策意見指出，明確該市將對研發機構中具備重大原始創新能力，以及成果轉化能力的創新團隊給予最高人民幣5,000萬元支持，對新型研發機構建設給予最高人民幣1,000萬元支持，以鼓勵創新研發。

四川│成都市至東南亞公路貨運模式啟動

四川省成都市海關關區近日成功申報首張西部陸海新通道跨境（公路）貨運報關單，意味著成都至東南亞國家的公路貨運模式全面啟動。以往成都到東南亞國家貨運以鐵海聯運為主，而公路貨運車，雖然運輸成本較高，但可以在一周內抵達，較鐵海聯運省時。

廣東│中小企業融資平台近日上線

廣東省中小企業融資平台近日上線，該平台充分利用廣東「數位政府」數據資源與區塊鏈、雲端運算、人工智慧等金融科技手段，全力破解資訊不對稱難題，並客製化提供供應鏈融資、貿易融資、智慧財產權融資等多種融資方案。

浙江│首次向台胞推專屬「台融卡」

浙江省近日推出台胞專屬的銀行卡「台融卡」，這也是該省首次向台灣民眾推出結合貸款服務的信用卡和金融卡。其中，金融卡不僅具有貸款功能，享受享受基準利率優惠，具有小額貸款循環功能。同時還享受免年費、免開卡費用等服務。