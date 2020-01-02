1/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

印尼│雅加達跨年夜暴雨 釀近年最嚴重水災



雅加達在跨年夜豪雨成災，瞬間暴雨引發水災和土石流的重創，根據官方指出，截至2日為止已造成21人喪生。雅加達與附近地區這場近年來最嚴重的水患，目前超過3萬人緊急撤離，鐵道受阻，部分地區停電。

南韓│海外需求回溫 去年12月製造業PMI升破50



日經／Markit韓國2019年12月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的49.4升至50.1，不僅高於榮枯分界線50，更創下去年4月以來新高。韓國製造業活動歷經7個月萎縮後重返成長，主因在於海外需求回溫、業務量創下2018年中以來最強勁增長。

日本│日產前董座高恩逃回黎巴嫩 日檢急調查



日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）因涉及不當財務行為在日本交保候審，但他近日卻聲稱擔心遭到日本不公審判而棄保逃回故鄉黎巴嫩，日本檢方2日大動作搜索高恩在東京都港區的住家，希望查明他棄保潛逃的方式。

印度│製造業上月新訂單增速 飆半年最高



IHS Markit2日公布，印度去年12月製造業PMI由上月的51.2升至52.7，不僅高於榮枯分界線50，亦改寫7個月新高，主因在於新訂單增速創下去年7月以來新高，加上企業提高產量與恢復增聘勞工的拉抬。

德國│2019年就業人數年增0.9％ 連14年成長



德國聯邦統計局2日公布，儘管2019年經濟成長走疲，但去年總就業人數年增0.9％或40.2萬人至4,530萬人，不僅連續14年成長，更創下歷史新高。原因在於勞動參與率提高、移民勞工增加速度高於退休人口等。

英國│上月製造業PMI寫四個月新低



英國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.5，略高於初值47.4，但低於11月的48.9並創下四個月新低。其中產出指數跌至45.6，此為2012年7月以來新低。全球經濟放緩拖累需求，加上脫歐逐漸明朗促使企業減少囤貨，導致英國製造業活動降溫。

英國│Imagination Technologies 再與蘋果簽授權



英國晶片設計公司Imagination Technologies2日宣布與蘋果簽訂新的多年授權協議，蘋果將支付授權金以取得該公司各式智慧財產權。蘋果曾是Imagination Technologies最大客戶，但2017年取消合作導致後者營收銳減、股價暴跌。