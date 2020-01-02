1/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

富蘭克林證券投顧
印尼雅加達跨年夜鬧水災。圖／美聯社
Residents use an inflatable chair as a raft to make their way through a flooded neighborhood in Tanggerang on the outskirts of Jakarta, Indonesia, Thursday, Jan. 2, 2020. Heavy flooding in Indonesia's capital as residents celebrated the new year has killed at least 16 people, displaced tens of thousands and forced an airport to close, the country's disaster management agency said Thursday. (AP Photo/Tatan Syuflana)

印尼│雅加達跨年夜暴雨　釀近年最嚴重水災

雅加達在跨年夜豪雨成災，瞬間暴雨引發水災和土石流的重創，根據官方指出，截至2日為止已造成21人喪生。雅加達與附近地區這場近年來最嚴重的水患，目前超過3萬人緊急撤離，鐵道受阻，部分地區停電。

南韓│海外需求回溫 去年12月製造業PMI升破50

日經／Markit韓國2019年12月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的49.4升至50.1，不僅高於榮枯分界線50，更創下去年4月以來新高。韓國製造業活動歷經7個月萎縮後重返成長，主因在於海外需求回溫、業務量創下2018年中以來最強勁增長。

日本│日產前董座高恩逃回黎巴嫩 日檢急調查

日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）因涉及不當財務行為在日本交保候審，但他近日卻聲稱擔心遭到日本不公審判而棄保逃回故鄉黎巴嫩，日本檢方2日大動作搜索高恩在東京都港區的住家，希望查明他棄保潛逃的方式。

印度│製造業上月新訂單增速 飆半年最高

IHS Markit2日公布，印度去年12月製造業PMI由上月的51.2升至52.7，不僅高於榮枯分界線50，亦改寫7個月新高，主因在於新訂單增速創下去年7月以來新高，加上企業提高產量與恢復增聘勞工的拉抬。

德國│2019年就業人數年增0.9％ 連14年成長

德國聯邦統計局2日公布，儘管2019年經濟成長走疲，但去年總就業人數年增0.9％或40.2萬人至4,530萬人，不僅連續14年成長，更創下歷史新高。原因在於勞動參與率提高、移民勞工增加速度高於退休人口等。

英國│上月製造業PMI寫四個月新低

英國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.5，略高於初值47.4，但低於11月的48.9並創下四個月新低。其中產出指數跌至45.6，此為2012年7月以來新低。全球經濟放緩拖累需求，加上脫歐逐漸明朗促使企業減少囤貨，導致英國製造業活動降溫。

英國│Imagination Technologies 再與蘋果簽授權

英國晶片設計公司Imagination Technologies2日宣布與蘋果簽訂新的多年授權協議，蘋果將支付授權金以取得該公司各式智慧財產權。蘋果曾是Imagination Technologies最大客戶，但2017年取消合作導致後者營收銳減、股價暴跌。

富蘭克林證券投顧
你可能還喜歡

1/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

1/2 China Scan 參與中國A股行情

12/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

12/31 China Scan 參與中國A股行情