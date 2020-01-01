1/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

南韓│全年出口減一成 2009年後最慘



產業通商資源部1日表示，去年12月南韓出口額為457.2億美元，同比減少5.2％，連續13個月呈降勢。2019年南韓出口額為5,424.1億美元，較前一年減少10.3％，為2009年全球金融危機以來首次出現兩位數減幅。

南韓│三星停電1分鐘 損失百萬美元



三星電子周三宣布，其在韓國華城晶片廠受周二中午停電約1分鐘影響，必須暫停部份DRAM和NAND型快閃記憶體等晶片生產。知情人士透露停電1分鐘可能導致三星電子損失數百萬計美元，估計當地要2到3天時間才能完全恢復供電。

澳洲│東南地區野火已釀3死4失蹤



野火肆虐東南岸地區，周三實證本周來已有3人因此死亡，並有4人失蹤，外界擔心他們已凶多吉少。澳洲出動軍艦前去提供補給物資和協助民眾撤離。由於當地氣溫持續攀升和不斷傳出災情，政府強制撤離數以千計民眾和旅客。

土耳其│土航與波音達成局部協定



土耳其航空周三表示跟波音就737 Max停飛造成損失達成局部協定，但沒有公開具體的賠償金額，只表示波音願意承擔土航「一定程度的損失」。波音拒絕評論有關其跟客戶的協定內容。外傳賠償金額在1.2億到2.25億美元之間。

美國│逾200種藥品漲價



根據藥廠以及保健研究業者3 Axis Advisors資料分析，輝瑞、葛蘭素史克、賽諾菲等藥廠計劃1月1日起在美國調漲逾200種藥品定價。大多數的藥品漲幅將不到10％，漲價藥品中約有一半的漲幅在4～6％之間。

美國│川普可能再派3千名美軍赴中東



川普指控伊朗要為美國駐伊拉克大使館遭攻擊負「全部責任」，已下令要在中東部署約750名美軍，未來幾天可能再部署約3千名美軍。美使館周二遭數十名由伊朗支持的民兵攻擊，但目前未傳出使館內有人員傷亡或撤離舉動。

美國│紐時廣場跨年湧入數十萬民眾



全球最矚目跨年晚會之一的紐約時報廣場，周二午夜聚集數十萬民眾隨著水晶球落球儀式一起倒數迎接2020年到來。晚會上有美國饒舌歌手波茲馬龍、鄉村歌手山姆杭特、創作女歌手莫莉塞特和韓國偶像組合防彈少年團一起炒熱氣氛。