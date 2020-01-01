1/2 China Scan 參與中國A股行情

北京│迎紫禁城600歲 系列活動開跑



為了紀念紫禁城建成600年暨故宮博物院成立95周年，北京故宮博物院公布「六個一」系列文化活動，包括：舉辦學術研討會、出版研究成果、推出精品展覽、組織公益活動、製作故宮文化的影視作品。

山西│迪士尼走進兒童醫院送歡樂



由華特迪士尼公司打造的大陸第23個迪士尼歡樂屋，近日在山西省兒童醫院落成。迪士尼歡樂屋由中國宋慶齡基金會迪士尼兒童醫院專項基金資助。自2016年6月成立以來，該基金已在大陸多地兒童醫院打造遊戲空間，並展開遊戲治療訓練。

浙江│挺AI研發平台 最高補助3千萬元



為了加快新一代人工智慧（AI）創新發展，杭州近日公布「建設國家新一代人工智慧創新發展試驗區若干政策」，支持AI基礎理論研究和關鍵核心技術研發，以及AI公共服務和共性研發平台建設，最高可補助人民幣3千萬元。

福建│漳州兩岸茶文化交流中心 成立



福建省漳州市海峽兩岸茶文化交流中心近日在漳州古城揭牌成立，打造首個漳州茶文化探索體驗館。該中心的成立對漳州茶產業發展可發揮推動作用，並打造為促進海峽兩岸茶產業交流合作的重要平台，推進漳台茶業交流。

寧夏│義烏小商品城 落戶石嘴山市



大陸西北首家義烏中國小商品城批發零售中心，近日正式落戶寧夏北部的石嘴山市。本次建成的批發中心主要集合義烏好貨、綜合批發零售中心等六大功能，透過商品直銷以降低零售業的進貨成本，同時帶動該市商貿流通發展。

四川│最後一個無公路村 對外通道打通



四川省交通運輸廳表示，涼山彝族自治州布拖縣烏依鄉阿布洛哈村通村硬化路，主體工程近日建成，意謂著大陸最後一個不通公路的建制村對外通道打通。此前，該村長期未專門修建對外通道，村民需沿陡峭山路步行三個多小時才能到達對外公路。

澳門│ 元旦起 輕軌正式收費



澳門輕軌啟用2020年1月1日起正式收費營運，一般單程車票收費介於澳門幣6元至10元不等。因此，澳門輕軌追加多個電子支付平台，方便市民或旅客購買車票。