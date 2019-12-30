12/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

澳洲│無懼野火肆虐 雪梨跨年煙火照放



儘管澳洲夏季酷熱、森林野火肆虐，許多城市相繼取消新年煙火慶祝，但雪梨市議會30日宣布，在新南威爾斯鄉村消防局（NSW RFS）評估核准後，跨年煙火將照常施放，雪梨煙火估吸引一百萬名旅客前來，經濟效益高達1.3億澳元。

澳洲│VHA攜手諾基亞 將推出5G服務



沃達豐與和記的澳洲合資事業沃達豐和記澳洲（Vodafone Hutchison Australia，VHA）周一宣布與諾基亞（Nokia）合作，在澳洲推出5G服務。VHA宣布，將在2020年上半推出5G服務，採用諾基亞網路設備。

韓國│總統文在寅發布特赦令 朴槿惠不在列



總統文在寅30日發布就任後的第三次特赦令，共有5,174人獲得赦免、減刑和複權。總統朴槿惠還在接受庭審，量刑沒有最終確定，因此不屬於赦免考慮對象。文在寅就任第一次是在2017年12月特赦6,444人，第二次於2018年2月特赦4,378人。

新加坡│新電信結盟Grab 爭取數位銀行執照



新加坡電信（Singtel）與東南亞叫車服務業者Grab周一宣布結盟，聯手爭取新加坡數位銀行執照。兩公司發表共同聲明指出，將建立以Grab持有60％與新加坡電信持有其餘股份的聯營企業，目標在未來提供多樣化的數位銀行服務。

泰國│11月出口年減逾1成 Q4經濟成長估2.5％



泰國央行30日公布，繼10月年減5％後，11月出口再下滑7.7％。11月進口較2018年同期銳減13.9％，減幅大於10月的9.2％。央行預估第四季經濟成長率接近2.5％。泰國11月經常帳盈餘達33.8億美元，高於10月的29.1億美元。

英國│卡尼：金融應加快投資氣候行動



英國央行總裁卡尼（Mark Carney，右圖）30日受訪時呼籲，金融業應加快腳步縮減化石燃料投資，以免全球平均溫度持續上升。卡尼預定明年卸任英銀總裁後轉任聯合國「氣候行動與氣候融資」特使，他表示目前金融業政策將使全球氣溫上升攝氏3.7至3.8度，超過巴黎氣候協定設下的攝氏1.5度目標氣溫增幅。

葡萄牙│里斯本機場罷工 1月再上談判桌



里斯本機場員工上周末發起3天罷工，發起罷工的民航員工全國聯盟（SINTAC）指19個歐洲航班因罷工被取消，7個航班轉往葡國南部機場。機場官網顯示逾26個航班被取消。勞資雙方準備1月再談判。