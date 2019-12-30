12/31 China Scan 參與中國A股行情

北京│三聯韜奮書店總店 重新開業

北京市地標之一三聯韜奮書店總店在停業近兩年後，30日重新開業。三聯書店副總李三秋指出，重新開業的三聯韜奮書店新增營業面積達400多平方公尺，總面積為1,800平方公尺，陳列圖書近10萬種、逾30萬冊。三聯韜奮書店總店擬自2020年4月23日起恢復24小時營業。

河北│冰雪運動會開幕 拚三千萬人參與

河北省首屆冰雪運動會近日開幕，本次冰雪運動會將民間傳統冰雪活動與競技冰雪運動相結合，通過舉辦群眾性冰雪賽事、地方特色冰雪活動，推進群眾性冰雪運動的普及和推廣，致力於實現3,000萬人參與冰雪運動的目標。

福建│福州台協 舉行25週年活動

福州市台胞投資企業協會近日舉行25周年活動，吸引台商、台師、台青等800多人參加。福州台協會長陳奕廷稱，協會一直致力於推動台灣人才與台資企業產、學、研相結合，不僅促進台資企業轉型升級，亦支持福建高校的台灣教師參與當地鄉村振興戰略規劃。

澳門│中醫藥科技產業園製劑中心 揭牌

位於珠海市橫琴新區的粵澳合作中醫藥科技產業園內，由大陸醫院與港澳藥企合作共建的大型製劑中心近日揭牌。「以醫帶藥」模式將有利於推動中醫藥走進更多葡語系國家，也使產業園成為澳門推動中醫藥產業化與國際化的平台。

四川│大陸首個智軌快運系統 啟動



大陸首個智慧軌道快運系統正式在四川開通，全長17.7公里，其主線為成貴高鐵宜賓西站至臨港經開區智軌產業園站，全線共設車站17座，車輛段1座，跨線橋1座，投資金額約為人民幣11億元。

廣東│廣州港貨櫃年輸送量 穩居全球前五



廣州港務局預計，2019年廣州港貨櫃輸送量將突破2,300萬標箱，貨物輸送量和貨櫃輸送量均繼續穩居世界港口前五位。2019年前11個月，廣州港到港船舶47,922艘次，較上年同期增長9.3％，且2019年貨櫃外貿班輪新增8條航線。

廣西│廢樹皮變身工藝品 出口海外

柳州市融安縣種植大量竹子及香杉，但過去利用率不高，造成資源浪費。近年，融安縣引進竹木深加工企業，將竹子、廢棄的香杉樹皮等加工製成竹籬笆等工藝品，並出口至美國、澳洲、以色列、葡萄牙等40多個國家和地區。