12/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國│漢莎航空工會罷工3天



漢莎航空上周末未能解決旗下德國之翼空服員罷工行動，工會以漢莎管理層妥協不足為由，宣布從本周一到周三按計畫罷工。漢莎與多家子公司的空服員，好幾個月來跟資方在薪資與退休金安排爭持不下，讓罷工行動不斷升級。

孟加拉│寒冬肆虐！北部最低溫4.5度



北部城鎮提杜利亞在周日創下攝氏4.5度的最低溫紀錄。衛生部表示嚴寒氣候繼續肆虐全國，從11月1日到12月28日之間，已造成至少50人因低溫和所引發的疾病死亡，大部分低收入家庭因缺乏禦寒衣物而最受低溫影響。

澳洲│維多利亞省氣溫恐飆40度 居民急撤離



維多利亞省部分地區的居民和渡假民眾被通知緊急撤離，因為當局預計當地在氣溫逾攝氏40度、強風、雷暴和全省風向改變等極端條件，讓周一可能成為該省出現有史以來最嚴重野火災情，將危害當地民眾生命安全而必須離開。

杜拜│刺激經濟 明年財政預算創新高



國營的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，杜拜的2020年財政預算達181億美元新高，部分預算經費將用來刺激經濟成長，和支援主辦2020年世界博覽會。杜拜2019年財政預算約155億美元，略高於2018年規模。

法國│反退休金改革爆衝突 警方發射催淚瓦斯



政府計畫退休金改革激發數千名受此影響的民眾，上周末走上巴黎街頭示威，反對生活費高漲的黃背心運動支持者也站出來聲援。警察在包括龐畢度中心等多個觀光景點，發射催淚瓦斯驅散示威者並與之爆發衝突。

義大利│教育部分家 總理任命2名新部長



教育部長上周三請辭後，總理康提即把教育部一分為二，並在上周末任命2人當新的學校部長和大學研究部長，並概述明年施政藍圖，包括司法和官僚系統等改革。他指責極右派領袖薩爾維尼分化政府而呼籲執政聯盟團結。

美國│穆斯克：拉斯維加斯隧道有望明年運作



隧道公司Boring創辦人穆斯克上周五推特發文表示，Boring在拉斯維加斯興建的首條商用隧道「有希望」在2020年全面運作。他說這條接通拉斯維加斯會議中心與賭城大道之間的隧道即將完工，然後公司將會繼續進行其他計畫。