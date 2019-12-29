12/30 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│常州千人長桌宴 祈福新年好運

江蘇省常州市的山間小鎮「東方鹽湖城」近日將雲南苗族的「長桌宴」搬到江蘇，28日舉辦「山中妙會庚子年」長桌宴，吸引了上千位市民前來參加，一起品火鍋，祈福來年好運。

香港│與柬埔寨、愛沙尼亞稅務協定生效

香港與柬埔寨、愛沙尼亞分別於2019年6月、9月簽訂的全面性避免雙重課稅協定在完成有關的批准程序後，已分別於12月27日及18日生效，並對2020年4月1日或之後開始的任何課稅期的香港稅項具有效力，未來將有助於促進雙邊貿易與投資活動。

重慶│目標成為國際消費中心城市

重慶市政府近日發布最新意見，明確提出將重慶市建設成為具有全球影響力的國際消費中心城市。未來重慶將加快建設打造國際購物、美食、會展、文化、旅遊五大名城。到2022年，消費對經濟增長的貢獻率要超過55％，社會消費品零售總額突破人民幣1.1兆元。

上海│特斯拉首批陸製Model 3今日交付

美國電動車製造商特斯拉表示，首批共計15輛於上海超級工廠組裝的Model 3型電動車正式於30日交付。位於上海的超級工廠是特斯拉在美國境外建立的首個汽車製造廠。該廠於2019年1月破土建造，10月開始生產車輛。

吉林│查干湖頭魚 近300萬元天價拍出

吉林松原查干湖近日舉行一年一度的冰雪漁獵文化旅遊節，當地傳統拍賣環節備受關注。本次的「頭魚」拍賣價更創出天價，以人民幣（下同）296萬元拍出。據悉，「頭魚」更寓意著吉祥，歷來都是遊客爭搶的「彩頭」，而查干湖頭魚的拍賣價格，也從最初的1萬多元逐年上升。

福建│福州海絲國旅中心 8國機構有意入駐

預計2020年6月投入使用的福州「海絲國際旅遊中心」，規劃了智慧旅遊公共服務中心、旅遊企業孵化及產業交易中心、「海絲」旅遊文創中心、「海絲」旅遊國際交流中心等，已有8國的旅遊機構代表簽署了入駐意向書。

澳門│博彩從業人員業餘時間禁入娛樂場

澳門政府日前公布新規，自27日起，在娛樂場內博彩桌、博彩機、出納櫃台、公關、餐飲、清潔、保安及監察領域工作的博彩公司僱員，以及在娛樂場內工作的博彩仲介人員，在工作以外的時間禁止進入娛樂場，違規最高罰1萬澳門元。