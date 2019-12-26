12/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國│巴黎聖母院耶誕沒彌撒 法大革命來首次



巴黎聖母院4月慘遭祝融，今年耶誕無法舉行彌撒，創下法國大革命以來首例。院長蕭維（Patrick Chauvet）表示，修復工程要到2021年才會開始，聖母院相當脆弱、失火前搭建的鷹架可能坍塌，有五成機率恐怕整體建築結構不保。

印度│經濟放緩拖累 今年IPO總額創四年最低



金融資訊服務機構Refinitiv最新數據顯示，受到經濟放緩的拖累，印度今年企業首次公開發行（IPO）募資總額降至28億美元，創下四年新低。但分析師指出，政府有意推動改革提振股票市場，明年IPO募資表現可望獲得改善。

沙烏地阿拉伯│與科威特達協議 共營油田重啟生產



沙國能源部長阿卜杜拉齊茲．沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）近日宣布該國與科威特達成協議，雙方共同經營的哈夫吉（Khafji）油田將重啟生產，預估2020年底前日產量將達32萬桶，但他強調這不會影響到與盟國的減產行動。該油田於5年前停產。

俄羅斯│央行：明年上半年最可能降息

俄羅斯央行總裁納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）25日接受當地媒體Interfax訪問時指出，明年上半年是最有可能降息的時機點，但這不代表央行一定會如此做。有鑒於通膨近期放緩，俄國央行本月稍早將基準利率降至6.25％。

新加坡│上月工業生產意外衰退 減幅4年最大



新加坡經濟發展局26日公布，11月工業生產意外較去年同期銳減9.3％，寫下4年來最大減幅。以產業別來看，11月電子業產出萎縮最顯著，重摔20.9％。製藥業產出則下滑12.7％。

日本│安倍連7年籲企業加薪



首相安倍晉三26日在經團聯會議致辭時，呼籲企業界在2020年春季勞資談判（春鬥）上調工資。這是安倍連續第7年要求企業界加薪。安倍並未提及2020年春鬥的具體加薪幅度，但打趣稱半世紀前東京奧運時上調幅度是12％。

日本│日銀總裁：通膨若遇阻 將進一步寬鬆



日本央行（日銀）總裁黑田東彥26日表示，若邁向2％通膨目標的動能遭到威脅，央行將毫不猶豫地進一步寬鬆貨幣。日本央行上周決策會議宣布貨幣政策維持不變，短期利率目標維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標為0％，同時維持日本經濟將溫和成長的評估。