12/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│北韓嗆送耶誕禮 川普：是花瓶吧



美朝的去核化談判停滯不前，兩國關係再陷僵局，北韓近日揚言要送美國「耶誕禮物」，外界揣測金正恩政權又將試射導彈。美國總統川普被問及若平壤當局試射長程導彈，他將如何因應？川普似有意淡化緊張，開玩笑說或許北韓送他的耶誕大禮，是一只「漂亮的花瓶」，而非導彈試射。

美國│美軍擬降低西非駐軍 改盯大陸、俄國



美國國防部長艾斯培（Mark Esper）正考慮降低在西非的駐軍，重新調整美軍的全球部署，將重心放在因應來自大陸與俄羅斯的潛在威脅。目前約有7,000名美國大兵駐紮在非洲，大多位在西非地區。美軍在西非主要進行反恐任務。

美國│波音新執行長一上任 面臨2大難關



路透報導，波音新執行長凱豪恩除了要面對737 MAX遭停飛的危機之外，還需應付歐洲監管機關對於波音與巴西Embraer結盟一案的調查壓力。波音以42億美元收購巴西航空工業公司Embraer旗下商用飛機事業，是該公司長期策略的關鍵，但卻引來歐盟注意。消息人士稱，歐盟監管單位要求波音交出逾150萬頁的資料以及過去20多年來的銷售相關數據。

墨西哥│11月失業率降至3.5％



墨西哥統計局Inegi公布，11月經季調後失業率降至3.5％，略低於10月的3.6％。其中，主要都會地區失業率從4.3％升至4.4％，而包括自雇者在內的非正式就業比例攀高，顯示整體就業人數改變不大，但經濟放緩已影響到就業品質。

阿拉伯聯合大公國│阿聯酋總裁克拉克明年退休



阿聯酋航空公司總裁克拉克（Tim Clark，右圖）如外界預期，將在明年6月底前退休，結束長達17年的企業領導身份。1985年克拉克加入時，阿聯酋只是中東地區的小航空公司，但2003年他當上總裁後快速壯大班機陣容，瞄準頂級客群推出機上淋浴間、平躺座椅等創舉，使杜拜成為連結歐亞的航空交通樞紐。

義大利│數位稅過關 明年1月生效開徵



繼法國之後，義大利議會本周通過數位稅法案，預計明年元旦起生效，此舉恐引來美國反制報復。據規定，全球營收超過7.5億歐元，且在義大利的營收達550萬歐元的公司，義大利政府將針對其部分營收課徵3％的數位稅。

日本│樂天賣電子書公司持股 獲利400億日圓



日本樂天集團25日宣布，出脫旗下電子圖書館平台OverDrive所有股票、所獲得的400億日圓獲利，將會在2020年第一季列入財務報表。樂天先前表示，已同意將OverDrive全數股份賣給美國投資基金KKR。這項交易預定將在1月底完成，不過它並沒有進一步揭露該交易的細節。