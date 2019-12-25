12/26 China Scan 參與中國A股行情

重慶│逾66％餐飲消費 夜間實現

當前大陸政府力推「夜間經濟」以拉抬消費，騰訊及瞭望智庫調研報顯示，重慶有66％以上的餐飲營業額是在夜間實現的，相比之下，上海夜間商業銷售額占白天的50％，廣州有55％來源於夜間經濟。

福建│自貿試驗區推32項創新措施

福建省商務廳25日表示，福建自貿試驗區推出第15批32項創新措施，其中全大陸首創有16項、複製拓展有16項，對台灣先行先試有8項。其中，在推進環境保護、城鄉規劃設計、交通建設等領域進一步深化對台灣投資開放，完善台灣建築專業人士考核認定方式。

廣東│深圳市啟動153個新開工項目

深圳市政府25日表示，目前該市已集中啟動2019年第四批新開工項目，共計153個，總投資為人民幣1,102億元。新開工項目中，產業發展類項目主要包括OPPO國際總部、神舟電腦新舟工業園、瑞灣大廈等；基礎設施類項目則包括固戍水質凈化廠提標改造工程等項目。

湖北│中歐班列首開直達匈牙利路線

中歐班列（武漢）近日首度開行匈牙利路線，全程約20天。編組50輛，滿載汽車零配件、機械設備及液晶螢幕等產品的列車從武漢吳家山車站出發，開啟中歐班列（武漢）直達匈牙利的行程。中歐班列（武漢）於2018年7月首度延伸至英國倫敦，至此輻射歐洲28個國家，60多個城市。

浙江│明年建設四條詩路 促城鎮發展

2020年起浙江將實施「八大工程」，建設以唐朝詩人李白為主題的旅遊路線、自駕車休息站、國際郵輪起航地等旅遊設施。浙江省財政廳表示，未來四年將投入省級財政人民幣20億元，用於「浙東唐詩之路」在內的四條詩路建設，帶動詩路周邊城鎮發展。

北京│建成19.31萬個電動車充電樁

北京積極推動電動汽車建設，目前累計已建成19.31萬個電動車充電樁。其中在私用領域建成約14.55萬個自用充電樁，目前該市充電樁與個人電動車的比例達到1：6，基本形成全市平原地區充電服務半徑小於5公里的充電網路體系。

上海│引進外國人才數量 稱冠大陸

截至2019年11月底，上海累計核發「外國人工作許可證」逾18萬份，其中外國高端人才（A類）3.2萬餘份，占比約18％，引進外國人才數量保持全大陸第一。另在大陸科創板中，上海上市企業13家，約占總量19.1％，也是大陸第一。