12/25 China Scan 參與中國A股行情

北京│王府井步行街北延 開街



北京的王府井步行街北延近日正式「開街」，原本的步行街繼續向北延長了344公尺，總長度達到892公尺，讓更多大型商場都納入到步行街範圍，不僅吸引諸多民眾前來，更帶動整條商街實現客流、銷售額雙增長。

上海│張江科學城53個項目 集中開工



上海張江科學城是上海打造科技創新中心的核心區域，24日共有53個項目集中開工、入駐和簽約，投資總金額達人民幣768億元，這些項目包括大科學設施、企業總部、高校創新中心等，其中人工智慧項目更是發展重點。

福建│泉州推動5G 從室內起步



5G網路推動與完善是一大工程，泉州為順利推動5G進入民間，決定與華為聯手，先在咖啡店、辦公室等小面積的室內場景推動5G，如此整體技術發展與應用也會較一次覆蓋大面積更順利，提升整體5G品質。

香港│港人聖誕出遊人數 年跌一至兩成



香港旅遊業議會主席黃進達24日表示，受到近期旅遊意願下降以及機位供應減少等影響，今年聖誕節香港民眾出遊人數較上年同期下跌約10％至20％。港府最新公布的「現金資助綠色本地遊」將於2020年元旦推出，業者寄望可拉抬旅遊熱度。

陝西│西安、華為 共建鯤鵬生態示範區



陝西鯤鵬計算產業峰會日前在西安舉行，西安市與華為在會上簽署鯤鵬計算產業戰略合作協定，將整合當地產官學研等資源，共同建設鯤鵬生態創新示範園區。西安高新區也與華為簽署陝西鯤鵬生態創新中心合作項目，用於推廣華為的鯤鵬技術。

廣西│綠色產業助攻 空氣品質煥然一新



廣西發展改革委官員表示，近年廣西大力發展生態農林業、大健康等綠色產業。2019年前11個月，廣西空氣品質明顯優於上年同期，地表水水質優良比例超96％，森林覆蓋率達62.45％，生態環境大部分指標優於大陸平均水平。

廣東│發布港澳台居民養老新政



廣東省近日頒布完善港澳台居民養老保險措施的相關新政，內容涉及港澳台籍居民在廣東繼續繳費、補繳、參與機關事業單位養老保險、參與城鄉居民養老保險、為高層次人才建立企業年金等，加大拉動港澳台人才入粵。