12/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│星戰最終章電影上映 票房開紅盤



星戰系列最終章《星際大戰：天行者的崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker，下圖 ）上周首映票房告捷，北美票房達到約1.76億美元，全球票房約3.74億美元。此片在北美寫下影史12月開片第三高紀錄，但仍遜於前兩部《最後的絕地武士》2.2億美元與《原力覺醒》2.48億美元。

美國│波音高層大地震 執行長穆蘭伯格下台



深陷737 Max禁航危機的波音公司，23日突然宣佈高層人事地震。執行長穆蘭伯格（Dennis Muilenburg）辭職下台，由董事長凱豪恩接任執行長與總裁。波音早盤股價大漲逾3％，並推升道瓊指數走揚逾百點。

德國│漢莎航空勞資談判破裂 工會將罷工



德國漢莎航空（Lufthansa）22日與空服員工會間的勞資談判破裂，雙方在薪資與退休金等議題無法達成共識，工會揚言最快將於周一展開罷工，但向外界承諾罷工行動不會選在12月24～26日耶誕假期期間。

德國│巴斯夫化學建材事業 31億歐元賣出



德國化工巨擘巴斯夫（BASF）宣布，該公司同意以31.7億歐元（約1,068億台幣）將旗下化學建材事業賣給美國私募股權公司孤星基金（Lone Star Funds）。此交易仍須經過主管機關批准，預計於2020年第三季完成。

西班牙│今年全球最高薪球隊 足球巴塞隆納隊奪冠



據體育網站sportingintelligence最新調查顯示，今年全球最高薪的運動團隊是西班牙巴塞隆納足球俱樂部，隊員平均基本年薪高達1,280萬美元（約3.9億美元），第二名則是皇家馬德里足球俱樂部，年薪1,160萬美元。第三名是尤文圖斯足球俱樂部的1,054萬美元。

泰國│11月出口年減逾7％ 遜於預期



泰國官方23日公布，11月出口較去年同期衰退7.39％，減幅大於10月的4.54％，並且遜於市場預期的年減4.5％。出口業為泰國經濟成長主力。11月對中國出口額較去年同期增加2.3％，對美國出口額則下滑2.6％。

韓國│大陸需求回溫 出口衰退有望告終



韓國海關23日公布數據顯示，12月前20日出口額年減2％，不僅優於11月同期的年減9.6％，更創下一年來最小跌幅。分析師指出，由於中國大陸需求復甦，加上晶片價格回穩，韓國長達一年的出口衰退可能接近尾聲。