談2020年投資 歐股真的漲不動嗎？

各大資產管理機構對於2020年投資展望，幾乎一致看好「美」，對於另二個成熟市場─歐洲及日本，不是著墨不多就是沒有那麼看好。2020年歐股真的漲不動嗎？歐洲股票雖然面對不少變數，但危機就是轉機，且歐股本益比仍不高，2020年歐股仍具上漲契機。

歐洲在2020年有什麼投資風險？摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，英國大選結果已正式出爐，最後由英國首相強森所屬的保守黨勝出，推升英國2020年1月底完成脫歐的機會大增。不過，「完成脫歐」到「真的脫歐」，仍是一條漫漫長路，這是因為即便英國和歐盟達成脫歐協議，英國需要個別跟歐洲國家開始新一輪的貿易夥伴談判，這將使得英國在正式脫歐後，將面對更為艱困的新議題，這也為來年歐股增添不少投資變數。

雖然英國脫歐是投資變數，但野村歐洲中小基金經理人劉佳奇表示，英國下議院選舉結果保守黨的脫歐路線獲得主流民意支持，拿下365席的過半數席次，使脫歐不確定性大幅降低，如果英國在2020年元月底之前可順利脫歐的話，歐股中有一定程度曝險在英國的企業，如工業、汽車及消費類股可望同步受惠，有利於整體歐洲股市的表現。此外，ECB利率會議維持既定寬鬆政策不變，且表示經濟的放緩出現止穩跡象。

柏瑞投信則認為，之前美國總統川普欲提高歐洲輸美產品關稅的言論、英國硬脫歐消息再起，使歐股短線拉回。就目前來看，2020年第1季，歐洲整體經濟數據相對疲軟、各國政治紛擾繁多，不易推出強而有力的財政政策，但受惠於歐洲央行（ECB）持續寬鬆的貨幣政策，以及評價水準合理，預期歐股下檔支撐。

群益工業國入息基金經理人陳建彰則表示，歐洲製造業PMI開始翻轉向上，根據過往經驗，約莫3-6個月後EPS可望跟上，根據外資券商的預估，2020年歐洲股市EPS預估將成長近1成，再從資金流向來看，歐洲機構投資人於2019年9月開始由賣轉買，挹注歐洲股市資金動能，加上資金寬鬆，歐股目前本益比為14倍，與過去水平相當，有助為歐股表現提供下檔支撐。

瀚亞歐洲基金經理人林志映也表示，雖然歐洲製造業仍呈現萎縮，但歐洲景氣逐步回溫，可望逐漸改善，整體看來經濟可望於2019年第四季落底。由次歐洲央行、英國央行都釋出寬鬆政策，可望替市場注入資金活水，所以，未來歐洲股市區間向上的機率高。另從評價面來看，目前歐股評價估值約落後美股2成左右，全球在歐股的配置相對偏低。待英國脫歐等不確定性因素解除，歐洲央行加大寬鬆力道等政策下，預估未來資金有機會回補，因此，可以將歐洲納入投資配置，當作中長線布局標的。

另外，霸菱小型股票團隊主管Nicholas Williams認為歐洲小型企業股最具吸引力。因為歐洲中小型企業股成長未必受到經濟增長的影響，歐洲中小企業股成長更多反映了個別股票的特徵及品質。以Barco為例，這家比利時科技公司是世界領先的數位影院投影機生產商。

Nicholas Williams說，自2000年以來，歐洲小型股表現一直優於大型股，在19年內，小型股 指數有15個年度取得更高報酬。即使是在歐洲經濟增長放緩或萎縮的年度—尤其是2005年、2009年及2012年—小型股也優於大盤。小型股權重包括多家在獨特產業經營業務、多元化的產業領袖，包括採礦 設備、環境諮詢及疏浚公司等等。工商基金通 投資理財第一選擇

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