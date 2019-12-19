12/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│臉書買超級盃廣告 請席維斯特史特龍宣傳



臉書將首次在美式足球超級盃賽事上買廣告，內容將由動作巨星席維斯特史特龍和黑人喜劇演員克里斯洛克，在60秒廣告裡介紹臉書旗下各社群媒體平台的功能。這將明年2月2日直播賽事期間播出。這次賽事廣告費每30秒要價560萬美元。

英國│11月零售額再跌0.6％ 連四個月萎縮



11月零售額月跌0.6％，為連四個月萎縮，市場預期月增0.3％。迄11月底止3個月期計算，零售額較迄10月底止3個月下跌0.4％，為去年4月來首次下跌。零售是英國最具復元能力的產業，因此數據讓人擔心零售業背後的經濟狀況。

瑞典│通膨良好 5年負利率政策終結



瑞典央行周四把附買回利率從負0.25％調升1碼至0.00％符合預期，終結5年負利率政策，為全球首家央行放棄負利率政策。該央行評估目前瑞典通膨情況良好，持續接近其通膨率目標2％，預計2021年前維持附買回利率0.00％不變。

德國│BMW、戴姆勒合資事業 退出北美



BMW與戴姆勒（Daimler）18日宣布共享汽車合資事業SHARE NOW和旗下Car2Go事業將退出北美市場，預計在明年2月29日結束美加營運。這兩家德國車廠表示這是在全球移動版圖變動以及北美營運成本考量所作的決定。

澳洲│野火燎原 新南威爾斯宣布緊急狀態



人口最多的新南威爾斯因約100多處發生野火，被迫周四宣布為期七天緊急狀態。雖然約2,000名消防人員全力滅火，但仍有約一半野火現場的災情無法控制。目前除了出動澳洲軍隊滅火，美國與加拿大也派出增援隊伍前去協助救災。

印尼│今年經濟成長估5.1％ 通膨率預期3.1％



央行周四維持其七天期逆回購利率5％不變，雖然連續兩個月按兵不動，但外界預期在全球疲弱下，其明年將繼續寬鬆貨幣政策來支持經濟成長。央行預期今年經濟成長率約5.1％，明年在5.1％到5.5％之間；今年通膨率估約3.1％。

日本│通膨目標2％ 央行利率按兵不動



央行周四維持短期存款利率負0.1％，和10年期公債殖利率維持零附近不變，在通膨率回復動力朝2％方向走之前將維持目前利率目標。部分讓人憂慮的國際因素雖見好轉，但日本經濟明年要面對出口、生產與企業信心轉弱等風險。