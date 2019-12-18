12/19 China Scan 參與中國A股行情

陝西│發現唐朝第一駙馬墓



陝西省考古研究院近日發現多處古墓，利於推化探索與推廣，其中一個大型墓室正屬於大唐第一駙馬，唐朝太平公主的駙馬薛紹，薛紹母親為唐太宗女兒城陽公主，唐高宗算是其舅舅，薛紹此後也與高宗愛女太平公主成親。

河北│百縣百校同日體驗冰上運動



河北為推進冰上運動氛圍，日前舉辦「百縣百校萬人同日上冰雪」活動，同日有上萬學生一同進行高山滑雪、雪地足球、陸地冰球等運動項目，目標是宣傳河北省首屆冰雪運動會及2022年北京冬奧。

福建│持福建申領居住證 明年可享通訊資費優惠



福建省通信管理局指出，持有在福建申領台灣居民居住證的台灣民眾，2020年元旦起辦理行動通訊資費優惠服務，可享受3折和5折相關資費優惠。

香港│首家虛擬銀行在監理沙盒試營業



香港金管局副總裁阮國恒指出，香港首家虛擬銀行18日在金管局的金融科技監理沙盒進行試營業，金管局鼓勵虛擬銀行發展，相信當虛擬銀行進一步掌握客戶的喜好和習慣後，可以透過金融科技推出更多以客為本的服務和產品，為客戶提供新的使用體驗。

江西│網貸平台數量大減逾66％



江西近期大力整治P2P風險，截至2019年10月底，全省P2P網貸營運機構、待償餘額、出借人數較2018年末分別下降66.66％、26.99％、43.58％，各類交易場所違法違規情況得到有效遏制。

上海│法院用區塊鏈技術保全資料



上海市第二中級人民法院近日開通「智慧保全服務平台」，採用區塊鏈技術，將各家保險公司的保函數據「上鍊」。承辦法官透過系統輸入保函資訊即可調閱相關數據，並連接至案件電子卷宗，同時將保函的受理資訊即時回饋至保險公司，可防止保函資訊被篡改。

海南│網路遊戲智慧審核監管平台 縮短作業時間



海南新推出網路遊戲智慧審核監管平台並獲得授牌，未來海南的網路遊戲企業和出版單位可通過該平台，縮短網路遊戲審批時間。該平台是透過人工智慧方式針對遊戲的影音、文字、圖畫等進行高效全面的比對審查，全面提升遊戲審查的效率和品質。