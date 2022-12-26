【 2023 投資趨勢論壇】精華影片
新冠疫情邁入第四年，全球經濟從疫情爆發至今如同陷入「長新冠」的狀態般，儘管各國央行升息不斷，通膨依舊不退，導致消費者及企業悲觀情緒逐漸升高，在多重壓力之下，未來全球經濟將還會面臨何種挑戰？
【經濟與永續循環】2023雙循環下的經濟發展
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【淨供應】半導體業的淨零轉型與永續發展
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【零碳綠】低碳先行：新能源的轉型關鍵
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【綠轉型】用科技力創造永續智慧城市
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【政經預測】2023年國際景氣循環下的經濟動向預測
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【景氣動向】掌握3D變局，打造投資韌性
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【產業新脈動】升息後座力對全球股市的影響
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【抗震避通膨】強美元下的抗震避險策略
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