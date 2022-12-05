【2022 New Futures 期貨學術與實務交流研討會】金質論文-袁淑芳

《選擇權延長交易》

發表人：袁淑芳｜南華大學企業管理學系副教授

為促進學術研究與產業實務交流，臺灣期貨交易所與工商時報共同舉辦「New Futures」系列活動，包含「論文徵集」及「研討會」兩大活動主軸，自2019 年創辦起，今年邁入第四屆，合作夥伴從大專院校財金相關系所，逐漸擴展到經濟、風保、國貿系等，累積投稿論文已破百篇，主題涵蓋「金融科技」、「產品創新」、「國際趨勢」、「法規制度」等範疇，研究界線愈來愈寬廣，也為金融期貨市場帶來更多發展新方向。

論文摘要：

本研究計畫探討台灣指數選擇權市場延長時段交易(extended-hours trading)之價格發現(price discovery)，以及解釋延長交易如何影響接續正常交易期間選擇權市場(regular option market)的價格發現。本研究顯示選擇權延長交易不僅具有價格發現的功能，而且會減弱選擇權市場前半段交易期間之價格發現。這變弱的價格發能力，主要是因接續選擇權市場開盤後交易量及訊息不對稱降低所導致。再者，本研究亦發現延長交易的選擇權價格具有預測股票市場報酬的能力，而此報酬預測能力存在於不同價性的選擇權及整個延長交易的期間。除此之外，本研究發現自選擇權延長交易制度發行後，選擇權市場的買賣價差及定價誤差降低，此結果提供證據支延長交易可提升選擇權市場的流動性及價格的效率性。

2022 New Futures 期貨學術與實務交流研討會：

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