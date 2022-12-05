【2022 New Futures 期貨學術與實務交流研討會】金質論文-鄧惠文

《比特幣倒數型選擇權在隨機波動度下的動態避險》

發表人：鄧惠文｜陽明交通大學資訊管理與財務金融學系副教授

為促進學術研究與產業實務交流，臺灣期貨交易所與工商時報共同舉辦「New Futures」系列活動，包含「論文徵集」及「研討會」兩大活動主軸，自2019 年創辦起，今年邁入第四屆，合作夥伴從大專院校財金相關系所，逐漸擴展到經濟、風保、國貿系等，累積投稿論文已破百篇，主題涵蓋「金融科技」、「產品創新」、「國際趨勢」、「法規制度」等範疇，研究界線愈來愈寬廣，也為金融期貨市場帶來更多發展新方向。

論文摘要：

比特幣倒數型選擇權是一種新型態選擇權，是以比特幣 (BTC) 結算的合約，因此其收益函數不再是分段線性。在比特幣選擇權的市場中，此類型的合約站有將近 90 %的未平倉量及交易量，然而目前只有少數的相關文獻。這一篇論文中，我們在 Black-Scholes 模型和 Heston 隨機波動率模型下，針對比特幣倒數型選擇權的動態避險進行研究。在隨機波動率模型下，我們克服希臘字母在計算上的困難，提供新的希臘字母公式 (Delta, Gamma, Vega)。實證研究結果顯示，在考慮隨機波動率後，能有效增加在比特幣倒數型選擇權之定價與避險上的表現。

2022 New Futures 期貨學術與實務交流研討會：

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