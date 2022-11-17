與自然共舞 發電廠變身生態新樂園

近年來台灣再生能源建置數量急速上升，引發了不少生態爭議，不過，台電彰濱及台南鹽田等兩處光電廠，卻能秉持友善保育規劃，除了發電儲能，也是小燕鷗、黑面琵鷺等鳥類的棲息地，寫下了生態與科技共好的最佳典範。

台電再生能源處處長蔡英聖指出，當初規劃彰濱光電廠時，即以維持地域環境為設計主軸，故建置之時，保留很多生態區域，且設置相關休閒設施，讓民眾可以較為輕鬆的方式來參訪光電廠。台南鹽田光電廠也是以科技與環保共存的理念進行規劃，保有原本的滯洪池功能，並預留黑面琵鷺等鳥類棲息空間，使其得以維持它們舊有的生活習性。

彰濱電廠將當地生態及光電場巧妙融合，兼具觀光與能源教育功能，每年吸引了許多人前來參觀，翻轉了傳統電廠的刻板印象，而且有9成設備為國產化製造，彰顯了台廠的硬實力。同時，台電光電廠建置也會以在地化為主，促進當地就業機會。此外，為了讓綠能效益極大化，台電更在台南鹽田光電廠建置國內現今最大的儲能系統，成為兼具創能與儲能的多功能再生能源電廠。

科技發展始終來自於人性，只要有縝密的永續規劃，光電廠不只是發電儲能而已，更能賦予能源教育、扶植當地就業、兼顧生態友善等多面向價值，達到環境、能源與社會三贏的局面。

(文/工商時報鄭心芸)