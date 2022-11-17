全球瘋搶綠電 售電業卡位綠金財

在淨零碳排趨勢下，綠電交易市場越來越火熱，不過光靠太陽能光電並不足以因應龐大的需求，所以國內已有售電業者整合綠能供應鏈，提供多元化的綠電來源，以滿足企業的綠電需求。

以力暘集團為例，旗下阿波羅電力及太陽神電力，均取得售電業執照，目前除了銷售力暘產出的綠電之外，更積極整合風力、海洋能、地熱，甚至是未來的潮汐能，透過多元綠電來源，以滿足企業用戶的發電曲線。

購售電媒合平台機制的崛起，將有助於解決綠電交易市場的障礙，力暘能源協理邱繼祥指出，購售電媒合平台可以多對多匹配，透過發電及用電的曲線匹配，綠電供應端盡可能賣出綠電，不會浪費每一度電憑證，企業則可以買得到真正的綠電，以滿足RE100的需求，或是國際供應鏈的要求等等。同時，透過該媒合平台，企業只要單純針對單一窗口，非常便利。

此外，迎接龐大的綠電商機，國內業者更整合上中下游服務，提供投資、開發、施工、維運、儲能、售電等一站式完整的電業服務，藉此掌握開發與技術能力，締造多贏局面。

面對全球碳管制的挑戰，以及國際大廠對於供應鏈綠電的要求之下，國內企業綠電需求殷切，而綠能媒合平台的崛起，正有助於台灣企業實現RE100目標。

(文/工商時報鄭心芸)