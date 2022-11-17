綠色風潮起 傳統產業打造新契機

全球正掀起綠色革命，台灣也有傳統製造業摩拳擦掌，積極布局太陽能電廠、儲能，以及能源管理系統等相關綠能產業，華麗轉型成為高科技的綠色企業，以搶攻綠色新商機。

國內老牌電線電纜大廠-大亞集團是傳統產業躍升為綠色科技企業的最佳寫照，大亞電纜電通事業群群總經理莊博貴指出，政府於10年前開始發展太陽能，當時大亞集團便跟隨國家政策，跨入再生能源領域，並於公司60周年時，訂定未來發展願景，成為能源串接領導品牌。如今，大亞發展藍圖已經橫跨創能、儲能、節能、能源轉換、綠電交易等多元化範疇。

為了擴大綠能營運規模，大亞開始從屋頂型太陽光電，延伸到地面型太陽能電廠的興建，繼台南學甲後，去(2021)年更由旗下的志光能源取得台南七股地面型太陽光電開發案，將成為全台規模最大的漁電共生太陽能電廠。

從上游的能源開發，到下游的能源儲存領域拓展，大亞集團已經完成「能源一條龍」的布局，並積極掌握關鍵技術，將主動權牢牢掌控在自己的手中，避免被卡關，而錯失發展契機。

在淨零碳排的大趨勢下，對於各產業而言，是一項艱鉅的挑戰，但也迎來了新商機。因此，國內產業必須跳脫傳統框架，積極轉型邁向電業新時代，就算是傳統產業也能闖出另一片新藍海。

(文/工商時報鄭心芸)