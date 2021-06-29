第十二屆權王大賽啟動 權面出擊等你來稱王

由工商時報主辦「台灣權王大賽」，今年邁入第十二屆！投資人完成報名後，即日起就能邊交易邊參加抽獎活動，多項大獎等你帶回家，為了鼓勵報名，前5000名成功報名及交易者，台灣權王加碼請你喝咖啡！

歷經十一年，共累計逾56萬人次參賽，總買入金額近新台幣1261.5億元，締造亮眼佳績。在主管機關及協辦券商齊心推動下，吸引許多投資新血加入，投資開戶數創下歷史新高，成功活絡權證交易市場。第十二屆台灣權王大賽共邀集主管機關證交所、櫃買、集保、券商公會及協辦券商元大、中國信託、兆豐、永豐金、統一、凱基、群益金鼎國內7大家券商共同舉辦權證投資競賽，凡是擁有這7大券商的集保帳戶皆可參與權王競賽！

競賽期間，規劃線上權證教學，幫助更多投資小白認識權證，藉此鼓勵投資小白可利用權證小額投資及槓桿特性來參與市場行情。下半年預計舉辦北中南巡迴講座，邀集權達人分享正確的投資觀念及權證知識，邀請所有投資人與我們一同瘋權證！

「第十二屆台灣權王大賽」報名時間為即日起至12月29日，競賽時間為7月1日起至12月30日止。活動獎項豐富，iPad、藍芽音響、伊萊克斯吸塵器，現金獎及多重萬元好禮等你拿，總價值高達290萬元，獲利金額最高的權王大贏家即可將gogoro騎回家！

活動詳情可至台灣權王官網：https://twkc.ctee.com.tw/ 查詢。