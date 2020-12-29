2021投資趨勢論壇-精彩花絮及演講精華

疫情衝擊全球，2020年的投資市場歷經史上最激烈的變動，2021年的投資趨勢如何預測？疫情衝擊全球，投資市場在各國競相推出史上最大規模紓困措施下，全球投資市場熱情不減，台股甚至再創歷史新高，展望2021年，投資大眾可藉此論壇的分享，掌握後疫情經濟新秩序，搶先洞悉投資亮點。

【後疫情時代 2021總體經濟發展趨勢】

龔明鑫：加快供應鏈重組 因應後疫情挑戰 https://youtu.be/CaNc3-Uy47Q

【生技大趨勢展望】

林榮錦：區域化帶來新契機 https://youtu.be/d6dEEskq3pc

【2021趨勢股 搶先布局】

黃世聰：資金主旋律 落在趨勢股 https://youtu.be/BgBT8cBPv1E

【2021台股選股、操盤攻略】

楊基政：搶進強勢股 買高賣更高 https://youtu.be/AFMc4G80dRM

【雙E共好 2021永續投資新趨勢】

群益ESG永續投資總召集人林孟迪 3E策略穩中求進 掌握ESG共好商機 https://youtu.be/uNGSuhjaCxA

【2021退休理財趨勢】

黃致淵：關於退休 理想很豐滿、現實卻很骨感 https://youtu.be/63qytL7szMM

【洞見2021前瞻財富未來】

黃培直： 明年投資 H1布局H2收成 https://youtu.be/goJ_bl8FOno