2021服務創新趨勢論壇 精采回顧

「企業唯有創新才能將疫情衝擊減至最低！」經濟部商業司司長李鎂17日出席工商時報主辦的「2021服務創新趨勢論壇」指出，面對疫情，企業必須靠創新才能增加客人對品牌辨識度和忠誠度。李鎂並提醒企業要留才，有好人才才能將疫情損害率降至最低。她強調，「創新、品牌、人才」是支持服務業永續發展的關鍵三元素。

新冠肺炎衝擊全球經濟活動並重創服務業，服務變革與創新將是後疫情時代企業存續與致勝關鍵。鑑此，工商時報於17日在台北晶華酒店主辦「2021服務創新趨勢論壇」，聚焦「突圍創新」、「品牌重塑」與「人才蛻變」三大主軸，邀請飯店、航空、觀光旅遊、電子商務與連鎖超市等產業領袖，分享各企業因應疫情推出的創新服務，並探討如何快速提出新對策「以變應萬變」，提供各界參考。

工商時報社長陳國瑋表示，「2021服務創新趨勢論壇」延續本報主辦的「臺灣服務業大評鑑」讓服務業更好的宗旨，他指出，受疫情衝擊，有人停擺、有人倒下，卻也有企業依舊蓬勃發展，關鍵就在「創新」。工商時報此次舉辦論壇，就是希望服務業與台灣防疫成就一樣，也能成為全球企業的標竿。

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