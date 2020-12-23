第十一屆台灣權王頒獎典禮 精彩回顧

由工商時報及六家券商共同舉辦「第十一屆台灣權王大賽」，於12月16日台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮。本次交易競賽創下近55萬人參與，累積總買入金額高達89億，為權證市場帶來亮眼績效。

本屆大賽除了交易競賽外，今年更規劃線上教學分享，邀請新媒體網紅推廣，讓年輕族群了解權證並建立投資正確觀念及相關專業知識。於台北舉辦投資理財講座，邀請理財名師、投資達人及專業財經主播，提供投資人掌握股市趨勢及投資台股先機，期望能藉由數位行銷搭配實體活動積極傳遞投資權證相關知識及拓展權證市場，持續為台灣權證市場創造成長高峰。

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