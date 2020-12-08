2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會 重磅登場

「New Futures」為國內期貨學術與實務交流之大型系列活動，由臺灣期貨交易所及工商時報共同舉辦，其內容規劃分別以「論文徵集」及「學術與實務交流研討會」為兩大活動主軸。希冀結合學術研究能量與市場實務經驗，從「金融科技」、「產品創新」、「國際趨勢」、「法規突破」等多元觀點，探討期貨未來發展關鍵課題。於12/3舉辦「2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會」，邀請中經院 張傳章院長、國泰投信 張雍川總經理、期交所 黃炳鈞總經理等產、官、學界領袖代表，共同探討期貨新時代創新的無限可能。

【趨勢報告】後疫時代 亞洲投資展望與衍生性商品發展

中華經濟研究院院長 張傳章

https://ctee.com.tw/news/futures/381046.html

【專題演講一】擁抱綠天鵝 ESG永續多元新商機

國泰投信總經理 張雍川

https://ctee.com.tw/news/futures/381055.html

【專題演講二】焦點未來 洞悉臺灣期貨市場趨勢

臺灣期貨交易所總經理 黃炳鈞

https://ctee.com.tw/news/futures/381052.html

2020期貨交流研討會》今年期市成交量 挑戰3.3億口新高

https://ctee.com.tw/news/futures/380974.html