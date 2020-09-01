富強鑫iMF4.0 助企業成為可視化的智慧製造工廠

國內塑橡膠射出成型設備領導廠商「富強鑫集團(簡稱FCS)」，為迎合全球工業4.0浪潮，率先發表iMF4.0 (intelligent ManuFactory)智慧製造工廠系統，並同時推出新二代標準伺服節能機(FA-160、FA-300)及高效能全電式射出成型機(CT-300)；由於係以工業4.0應用所打造的智能產線新模式，普獲國內業界讚揚。

該公司表示，全球工業4.0是一項嶄新的製造概念，也就是產品製造需要多層面的演算與考量：如何減少工序、降低人力，以及透過智慧化產線安排，讓產品製造流程更順暢、品質更穩定，並在製造過程中控管其對環境的衝擊，創造一個友善的製造環境。目前國內機械製造產業仍停留在工業2.0-3.0之間，因為要付諸實施到工業4.0，尚需製造思維的完全變革。FCS身為全球射出成型設備大廠，更由於其客戶廣佈於多項產業，朝工業4.0智慧製造領域發展已是刻不容緩，FCS iMF4.0遂應運而生。

該公司指出，FCS嶄新開發的iMF4.0智慧製造工廠系統，已跳脫單純設備所追求的速率、功能及穩定，而是將各設備的訊息匯入一個可檢視的群態，該群態有如一個智能工作站，結合感知、調適、演算及資通訊功能，精準的執行每項生產流程，並且透過大數據分析與回饋，適時解決製程瑕疵，不僅促進效率，更要提升良率，而這正是iMF4.0智慧製造工廠系統所追求的，從以往生產的穩定化，推升至優化，進而自動化，再演變為具思考模式的智動化。整個製造模式的改變，除大幅降低人為疏失、設備的偵錯與意外停機損失，更能維持品質一致性及精準的計畫性生產。

塑橡膠射出成型設備正面臨新一波的挑戰，如循環經濟中複合材料的進化、輕量化工法的開發，如鈑金塑化、類玻璃，微發泡成型等，已非單純製造思維可完成，而是全面性的從材料管理、模具管理、製程設計管理、設備結構等，以客戶端的角度去思考實現智慧製造與提供智慧服務的可能性。FCS「iMF4.0」將是協助企業建構智慧製造工廠的最佳夥伴。

文／周榮發