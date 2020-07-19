防疫產品隱形冠軍 銀泰佶聯合生技工廠直擊

銀泰佶聯合生技旗下所生產的快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌遍及各大零售通路，其洗手乳產品在台市佔率第一。旗下之抗菌品牌「快潔適」因含有SDC(二氫檸檬酸銀)成分，特色為無色、無味、無毒，能在30秒內消滅細菌，且經美國環保署EPA認證能有效抑制冠狀病毒。在(COVID-19)新冠病毒疫情影響之下，帶動防疫產品需求，銀泰佶聯合生技營收翻倍成長，截至2020年5月營收已達去年總和，2020年預估營收翻倍，上看十億新台幣，為台灣防疫產品隱形冠軍。

銀泰佶聯合生技旗下「快潔適品牌」產品涵蓋個人、居家、口腔、嬰幼、寵物及醫療護理等六大領域，在新冠病毒疫情爆發初期，銀泰佶聯合生技提前部署，不惜成本從美國空運包材來台，將相關耗材備足，從2020年2月開始產線全開兩班制輪班，每月出貨量達到150萬至180萬支，為原有產能的3倍。

因此在疫情衝擊之下仍能提供抗菌產品，即便包材成本上漲但堅持不漲價，並持續外銷至東南亞及日本。銀泰佶聯合生技執行長林室融分享，公司的使命致力於將快速消費品提升為3.0，除了將看的見的髒污清除以外，同時消滅看不見的細菌的威脅，目標成為保護全人類生活之預防醫學第一品牌。

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