徐國勇喝茶不喝酒 勤跑攤也要顧身體

無論是到立法院備詢，還是陪總統蔡英文跑行程，內政部長徐國勇出現在大家面前時，總是精神滿滿、中氣十足。可是大家不知道的是，徐國勇從小就有嚴重氣喘，吃遍各種偏方都難以好轉，還與頸椎椎間盤破裂的老症頭和平共處十多年，每天都利用行程空檔放鬆頸椎。

徐國勇回憶，他小時候因為氣喘很嚴重，在士林夜市擺攤賣滷肉飯的爸媽，聽到吃鱷魚肉可以改變體質，就去用重金買鱷魚肉回來燉補給他吃，還有一些偏方是子時喝藥，媽媽就要半夜起床喚醒他吃藥，深深感受到父母親的辛苦。

民國67年，徐國勇台北師專畢業旅行時，第一天行程到新竹就發作，只好整台遊覽車開去省立醫院看病。畢業旅行到了台中、嘉義、台南、台東等地，徐國勇都有去醫院打針，幾乎在全台各大醫院都留有病例。

直到現在，徐國勇每天早上仍要噴氣喘藥，天氣變化太劇烈時，氣喘就會加劇。先前他都忍耐著繼續主持節目，拖了好幾天才就醫，就會被護理師「碎碎念」。

副總統賴清德在當行政院長時，曾經在政院與徐國勇一起爬樓梯去開會，結果賴清德當場要徐國勇不要開會了，立刻去看醫生，因為賴清德聽出徐國勇呼吸節奏不對，發現他氣喘太嚴重。

2017年的元旦，徐國勇以行政院發言人身分參加總統府前升旗儀式後，回家看到餐桌上一盤炒芋頭和芋頭梗，不假思索就拿來配飯當早餐。吃第一口時感覺，奇怪，今天的芋頭梗怎麼加辣？再吃第二口，不只是嘴巴裡超辣，而且辛辣感還在肚子裡爆發，想用稀飯硬吞下去稀釋也沒辦法。

徐國勇還原當時情況，原來徐國勇的妹妹是出家人，一大早天還沒亮，就到後院去摘了芋頭梗來當早餐，本來是要給媽媽起床後吃的，還好是他回家不小心先吃到，代替生病的媽媽承擔誤食姑婆芋的痛苦。

徐國勇強調，他曾經在小學教自然課，怎麼會分不出姑婆芋和一般芋頭？就醫時第一時間就跟醫生說，他誤食了姑婆芋，醫生建議喝牛奶緩解。急診室旁邊很多人都看到他就醫，所以只好自己公開誤食事件，給大眾一個機會教育。

先前徐國勇住在內湖大湖山莊附近時，常常自己從內湖登山，經過風櫃嘴，翻過山，到達擎天崗。他大概都早上4點天還沒亮，就背個背包、帶瓶水，就出發爬山，到陽明山時約11點，再搭公車回來，因此對陽明山的登山路線非常熟悉，沿路還會有很多登山客請他吃泡麵、米粉。

原本徐國勇都跟一些律師、民代一起爬山，可是每次要集合都要等人，腳程也有快有慢，徐國勇漸漸地習慣一個人爬山，甚至熟悉的金面山、劍潭山，都可以跑起來。他笑稱：「爬山不要太臭屁」，因為他爬山方式太激烈，膝蓋嚴重受傷，即使打過玻尿酸也沒辦法好轉。

這些年來，徐國勇最主要的養身方式，就是：「喝茶不喝酒」。大家都很好奇，長年擔任律師、民意代表，怎麼可能跑攤不喝酒？

他表示，過去當律師時，應酬真的很多，打贏官司、大公司尾牙等等，也不好意思不去。重大轉折點是2002年要參選台北市議員，因為家裡擔心當民代後要跑攤喝酒，不讓他參選，因此徐國勇在參選的那一刻就決定戒酒。

徐國勇指出，很多民代為了選舉，喝酒喝到得肝癌，像是媽祖生日，所有廟宇都在辦平安餐，多的時候上百桌，如果這桌有喝、那桌沒喝，就被人家誤會是看不起他們，即使一桌喝一口啤酒，累積起來也是很大的量。所以他堅持，參選那天就不喝酒。

一開始，大家當然不諒解，認為他不喝酒就是沒有誠意，可是時間長了，大家都知道徐國勇不喝酒，旁邊的人也會來解圍。他什麼茶都喝，但習慣早上喝青茶、下午3點後喝熟茶，因喝青茶容易睡不著，只能早上喝。

另外，徐國勇為了環保，只吃養殖的魚，例如虱目魚、吳郭魚等等，不吃大自然中生態鏈上方的鯊魚等魚類，也不吃吻仔魚。他強調，自己是念海洋法的，知道漁業保護的重要性，所以特別只挑養殖的魚來吃。