愛爾麗9/5台南 全公益巨星開唱

「感謝有你 防疫公益演唱會」收入全捐警消醫護

全台防疫有成，但景氣仍然看淡，出身台南的醫療產業龍頭愛爾麗國際醫療集團，掏老本做公益，聯合台南市政府舉辦「感謝有你 防疫公益演唱會」，9月5日(六)晚上台南市文化中心演藝廳，邀請眾星開唱，門票收入全數捐助台南警消醫護單位。

參與的表演者在接到邀約時，都是立馬一口答應。活動主持由代言人公益大使謝祖武、唐從聖，綜藝天王吳宗憲擔任特別嘉賓，主唱暖心歌手黃品源，出場卡司包括辛龍、紀曉君、符瓊音、包偉銘、劉依純。不久前才痛失愛妻的辛隆，化悲痛為力量，要貢獻一己之力為警消醫護人員加油打氣。麻辣鮮師謝祖武表示，企業賺錢做公益是回饋社會，但愛爾麗集團在最艱難的時候還自掏腰包，這種情操十分難能可貴。表演嘉賓紛紛自己拍了宣傳短片，呼籲社會各界支持。

主辦單位愛爾麗集團董事長常如山表示，舉辦公益演唱會除了表達對醫護警消人員的謝意，也期許能給台灣藝人多一個表演空間，演唱會收入全數捐贈於公益單位及弱勢族群，希望在後疫情時期能拋磚引玉，以民間的力量配合政府，風雨同舟為台灣加油！常如山期許社會大眾，推己及人，行有餘力用以行善，邀請全民一起放鬆心情，9月5日來台南，聽最暖心音樂，做公益，送愛心，為台灣加油! 「感謝有你 防疫公益演唱會」台南首演即日起開放售票，詳情請洽

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文／李翊榛