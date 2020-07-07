權王教室上課囉 關韶文傳授小資理財術

知名斜槓Youtuber關韶文把每個月的薪水透過40%儲蓄、40%零用金、20%投資的方法來分配，扣掉40%的必要花費之後，剩下的40%就是你完全不會動的錢！接下來就要開始嘗試20%的理財投資！20%理財投資的錢，有一個非常重要的觀念，這是每個月薪水中你可以接受「拿出來投資」的範圍，但一定要有心理準備：「不見了你不能心痛，賺到錢你可以驕傲！」

小資族非常多，每個人的薪水有限，但想做的事情非常多，「你知道如果光靠每個月固定的薪水，是絕對沒有辦法在台北市買下一棟房子！」，其實只要做一點小小的投資，就可以讓生活有點改變，除了股票、美金投資，還有用小資金就可以參與投資的權證！

權證是迷你版的股票，用小小的金額就可以參與股票的漲跌，權證最重要的口訣即是：「看漲買認購，看跌買認售」，透過以小搏大的高槓桿原理，不需要太多資金，但需要有正確的理財觀念，就可以達到理財投資的目的喔！是一個非常適合小資族的理財投資方式！

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