光洋科債協解除 108億元聯貸助展翅

甫打入台積電（2330）綠色供應鏈的光洋科（1785）取得彰化銀行、合作金庫等12家行庫「五年期108億元聯合授信案」，不僅達成「重組聯貸、解除債協」目標，更重要的資金可以做投資擴廠、分配股息規劃，使資金運作更為靈活，讓光洋科如火鳳凰般「浴火重生」，可以展翅高飛，今年（2020）前5月累計營收達98.84億元，年增25.62%。

光洋科董事長馬堅勇強調，12家銀行團新聯貸的最重要意義，就在於「解除債協」，彰顯光洋科正式脫離債信不良行列，能夠提高國內外知名企業接單比例，同時可以對外投資，為公司營運爭取更多利基。

馬堅勇指出，解除債協後，光洋科可以佈局未來五年業務發展，在營運上會更步步為營，光洋科現已陸續完成硬碟、面板、半導體產業新技術及新產品認證，未來更專注高階靶材應用開發與落實全循環經濟，厚植光洋科產業全球競爭力。

2016年光洋科因前經營團隊爆發財報不實及員工盜賣黃金案，導致公司一度被下令停止櫃臺買賣交易長達7個月，但在銀行團力挺及新經營團隊賣力改革下，108年不僅合併營收超過200億元，償還銀行11億元，更創下EPS高達2.35元佳績，使得光洋科近日股價連番上揚。

此次參與聯貸案主辦行為彰銀及合庫，參貸銀行高達12家，包含共同主辦之華南銀行、其他參貸行有兆豐、一銀、臺銀、土銀、盤谷、新光銀、板信銀、中國信託、農業金庫。馬堅勇透露，本次聯貸案募集額度時，銀行團認購額度遠超過光洋科聯貸需求，顯示銀行團經過四年觀察，對於光洋科營運深具信心，給予實質上最大支持。

馬堅勇指出，4年來新經營團隊秉持「專注本業、持續精進、穩定獲利及回饋股東」信念，有計劃有步驟進行改造提升。借新還舊、解除債協是邁向重返榮耀最後一步。光洋科能在短短四年內走出風暴，主要是透過組織改造、業務轉型、技術升級與調整公司體質，方能畢其功於一役；2016年以「專注本業、落實管理」開始勵精圖治，回歸公司治理；2017年開始轉虧為盈；2018年獲利持續增加；2019年更以「提升、轉型、創價」為營運主軸，開拓新藍海，包括處分閒置土地，加速償債，引進策略性投資人，強化集團策略佈局，獲得亮麗經營成果。

光洋科能脫胎換骨，馬堅勇說，要感謝很多貴人，特別是感謝客戶肯定、銀行團支持、同仁不離不棄，才讓能完成聯貸轉正。

文／黃馨穎