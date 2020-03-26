永達培育保險企業家 成就百年企業

創業初期的前四年，永達保經董事長吳文永歷經不斷思索與修正，建構現今永達業績獎勵制度，讓業務同仁不管在個人銷售或組織發展上，所累積的獎勵與福利都可以擁有繼承、世襲的權力。吳文永認為，「保險是一份愛心行業，希望永達人把這個行業當成事業，而不是職業。」進而成為一位「保險企業家」。

吳文永解釋，業代在傳統保險通路這個領域努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。在永達，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。吳文永表示，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司賺錢大家分享，是穩賺錢的合夥人，業務人員不必出錢也不必出技術，只要出時間。

為了讓人才能夠盡其展現才能，彼此競合，永達創建一個「共好、共享文化」，激發人性善良面，突顯每個人的優點，無形中就產生共享文化。吳文永也不諱言，建立共好文化且激發優秀人才彼此間競合，需要策略與方法，他舉例，台灣的永達與中國大陸的永達理，一年要舉辦兩次高手交流會，一次會送出1000位高手齊聚海外交流，每次費用高達5千萬元，一年就耗費1億元。當高手們聚在一起時，他們才能真正體會到自己雖優秀但卻也渺小。

然而，要帶領個個都是高手的團隊，需要強大的信念，是否會擔憂人員被挖角？吳文永很有信心地說，一點都不擔心。他說，他最常跟新進業務說，「你要有心理準備，如果你選擇離開，沒有人會跟你走」看起來很殘酷，但從另一個角度思考是安定且正向，你不需擔心你的組織被人挖角。其次，永達對業務員尊重、禮遇及包容，給業務團隊最大後勤支援，吳文永說，永達人離開永達後很少能成功。

進入永達的業務人員，從事公益與擔任志工成為永達人的DNA，其主要緣於吳文永不吝於給予，從永達成立，即大力支持弱勢團體，並鼓勵永達人每月捐贈所得的1%回饋社會。吳文永說，從事業務工作難免有挫折感，若能在投入公益過程中，看到自己有能力付出，無形中讓心理獲得平衡，身心發展也相對更正面與健全。

對於永達與永達理的永續目標，吳文永期盼他所建立的典章制度不斷傳承，成就百年企業，為兩岸華人在保險產業爭光。(文 蔡淑芬)