鼠年賀歲 金管會主委率眾拜年

金管會主委顧立雄於1月14日舉辦新春記者會，為台灣2019年金融業報喜訊，去年金融業稅前獲利6,341億元，相較前年的5,212億元，大幅成長21.66％，其中銀行業稅前獲利4,071億元，首度突破四千億元，創歷史新高；證券期貨業稅前獲利565億元；保險業則是1,705億元，三業別獲利都創下歷史新高，全體金融業獲利亦創新高。

年節將近，被問起過年計畫時，顧立雄說這個春節將於老婆王美花相依為命，兩位兒子皆不在台灣，但對他們來說圍爐不一定要在除夕當天，他笑著回應：「農曆12月的任何一天都可以圍爐。」

而在圍爐時最煩惱的就是年菜，他大力推薦台灣知名小吃之一的「餛飩」，年菜一煮不是太少就是太多，但餛飩就是一道菜，而且可以視人數多寡來煮；顧家的紅包是由王美花全權管理，妻管嚴的他滿面春風的說其實很想跟老婆要，但可能會被瞪。

另外，「逐筆交易」也將在3月正式上路，這個系統對小資及年輕族群來說，可以說是多了一個便利的投資管道，靠零股交易也能買得起台積電；顧立雄認為逐筆交易對於一般的散戶來說不見得會有太大的影響，他說：「主要是跟國際接軌，委託下單的種類增加，再看看整個市場，在價格的形成過程當中，更容易發現資訊透明度提升，我覺得這個才是逐筆交易的目的。」

最後，顧立雄向工商時報的讀者們賀年：「我是金管會的主委顧立雄，在這裡祝各位鼠年旺旺來，鼠年到、好運到。」