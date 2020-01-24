力雄茶行揭開普洱茶的秘密

產自雲南六大古山的普洱茶，越陳越香，被譽為是「可以喝的古董」，具有巨大的收藏價值和增值空間，也對身體保健有幫助。但是要如何分辨普洱茶的好壞，專營雲南各種喬木老樹普洱茶以及台灣高山茶，已經二十多年的力雄茶行老闆孫曉英，透露品質好的普洱茶，茶葉整體看起來乾淨清澈、條狀分明、聞起來沒有霉味和怪味、沒有受過潮，才能喝下肚。

普洱茶也分為生茶和熟茶，生茶採摘之後以自然方式陳放發酵，熟茶則在採摘之後透過人為以科學方式發酵。孫曉英也教大家，要泡出一杯好茶，可以用普洱刀從茶餅的邊邊刮下些許的普洱茶葉，六到八克的茶葉大約可以泡給五到六個人喝。茶葉放入茶壺後，沖入少量的一百度滾水，第一泡茶三秒鐘就倒掉，這個步驟叫洗茶，回沖之後四十秒到一分鐘就能夠享用普洱茶的韻味。

品質好的普洱茶，湯色清澈，表面還帶著些許油光。生茶茶湯綠中帶黃，熟茶茶湯則呈現酒紅色，普洱茶不像高山茶泡好後不能久放，可以根據自己的喜好來調整茶葉浸泡的時間找到自己喜歡的口感，只要放在冰箱保存，隔夜茶也可以喝。但孫曉英提醒：買回去的普洱茶記得放在通風處，切忌潮濕，選購時也要選擇信譽佳的廠商，產品通過各項檢驗有合格證書，對自己才有保障。(文 張珊珊)