極簡醫美漫雲思境 酷塑冷凍減脂正潮

大台北地區數千家醫美診所，絕大多數設立在大馬路鬧區，裝潢風格以華麗感居多；於2019年甫開幕的漫雲思境診所，是以減法哲學打造的全預約制醫美診所，選用原廠設備、百坪空間僅設計獨立三間VIP ROOM，同時位處靜巷中，簡約隱密的風格在醫美診所中走出差異化，為亞洲帶來極簡的醫美革命。

來到漫雲思境的客人中，有許多都是趁工作空檔，或是下午閒暇之餘，來到診所享受一杯美味的義式咖啡，同時進行酷塑非侵入性冷凍減脂的療程。只要短短的35分鐘，沒有明顯的痛感加上恢復期短的特色，成為漫雲思境診所熱門的療程。在忙碌的生活中，漫雲思境提供了一個放鬆的空間，在年末之際，體驗酷塑冷凍減脂療程，煥然一新地迎向更好的自己。

漫雲思境執行長Jackson表示，就我觀察，我們的目標客群是「在乎細節的人」這跟年收入與年齡或職業無關，我們的客戶群覆蓋範圍很廣，從月收入3-4萬的小資上班族、soho族花店老闆到資產數億元的房東都是我們的重要客戶。不管是背托特包的上班族到拎愛馬仕皮包的貴婦，在漫雲思境都能夠得到一致的高品質服務。

漫雲思境執行長Jackson強調。我們在醫美服務的專業超過一般標準，診所的醫師團隊都是皮膚專科醫師，診所都是投資Premier原廠設備，因為我們真心相信，診所當然要賺錢，但是只有真的想帶給客人最好、最輕鬆、最安全、最有效率的服務和療程，這間診所才會站的久站的穩。漫雲思境在人力成本、時間成本、空間成本、設備成本上全部超越市場標準，提供給客戶超出期待的服務品質。

漫雲思境院長高珮菡醫師表示，近期遇到針對體雕求診的客人中，最常被指定的療程就是酷塑冷凍減脂，那酷塑受歡迎的原因是因為它採用低溫冷凍的方式，是讓脂肪凋零的非侵入式療程。操作的溫度大約為4度c左右，舉例來說；感覺就像是把手放到冰水中，因此在操作過程中不會產生太明顯的痛感。施做上一般來說我們建議施作者的BMI不要超過30，局部脂肪的厚度要超過2.5CM，施做起來成效較明顯，一個部位操作酷塑儀器的時間為35分鐘，但漫雲思境診所採購2台酷塑儀器，可同時針對身體對稱的兩側進行操作，縮短施做者一半的時間，又能達到相同的效果。因為酷塑是採用低溫冷凍的方式，施做完後因為脂肪正在凋零，建議要2週過後再循序漸進進行運動，避免引起細胞發炎反應。

高珮菡醫師分享印象深刻的案例；有一個女性病患很介意大腿線條，因此在大腿內外側體驗酷塑療程，女性病患給予的回饋是非常滿意酷塑所帶來的成效，通常是體驗後1-2個月感受較為顯著(因為要給脂肪凋亡的時間)，近一步詢問才發現該名女性病患非常認真的遵照我們給予的術後建議，包含每天喝水2000CC以上，維持正常飲食等，操作完2-3個月後再回診所進行療程即可。而對於想改善身型減脂塑身的日常建議：除了每天喝水2000CC以上，維持正常飲食之外，還要每周運動3次，每次達30分鐘以上，每次運動後的心跳速率需達到每分鐘130次以上。「國健局建議成人每日醣類攝取量占比50%，我個人是降低到30%，減少醣類但是不是完全不食用，因為醣類也是促進脂肪燃燒不可或缺的」高珮菡醫師特別強調。