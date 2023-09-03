大陸｜牛郎織女雕塑惹議

「牛郎織女文化之鄉」河南省魯山縣近日陷入輿論風波， 當地斥資人民幣（下同）715.2萬元建造的牛郎織女地標雕塑， 因設計不佳和高昂造價，遭網友無情批評「又貴又醜」。

魯山縣作為牛郎故鄉和牛郎織女文化傳說的起源地，於2023年8月22日七夕當日，揭幕當地新建地標牛郎織女雕塑。然而，造價高達715.2萬元的雕塑迅速引發關注，陸媒致電魯山縣住建局更遭工作人員連回六個「不知道」，使該爭議進一步發酵。

界面新聞引述平頂山市電子招標投標公共服務平台資訊顯示，魯山縣住建局於6月14日在平台公布該雕塑工程項目公開招標公告，預算金額為719萬元，並於7月6日開標，中標單位為睿澤藝術（深圳），中標金額為715.2萬元。

公告顯示，採購內容包括原址地點石塊遷移、運輸及安裝處理，和雕塑的設計、製作、運輸、安裝等全過程，強調對雕塑的設計需為國際、國內知名雕塑家所創作的藝術作品，雕塑高度約17公尺，採用鑄銅、鍛造、浮雕及著色相結合的形式，表現魯山文化之城、旅遊之城的新形象。

雕塑曝光後隨即引發網友關注，質疑造價過高，更有網友指出「到底用的什麼材料，值700多萬元？」

雕塑設計疑似抄襲

此外，雕塑設計亦遭到批評，被指與2021年1月竣工的長沙大王山旅遊度假區湘江女神公園內的「湘江女神」雕塑極度相似。經網友對比，「兩者除了底座、人物部分不同，主體結構、材質、色彩搭配、浮雕造型等幾乎如出一轍。」

公開資料顯示，魯山縣曾是集深山區、水庫淹沒區和革命老區於一體的秦巴山連片特困地區重點縣，被列入大陸扶貧開發重點地區。直到2020年2月，河南省政府新聞辦召開新聞發布會宣布，魯山縣等14個國定貧困縣退出貧困縣序列，宣告脫貧，如今卻陷入雕塑弊案風波。

紅星新聞報導，涉及該案的睿澤藝術（深圳）成立於2011年，註冊資本600萬，2018年至今，睿澤公司在平頂山市共中標五個雕塑項目，總金額為1,482萬元，其中在魯山縣中標三個項目，涉資967萬元。

陸媒瀟湘晨報向魯山縣人民政府辦公室提問時，對於中標公告中的715萬元是否全部用於建造牛郎織女雕塑；有關雕塑被指與長沙「湘江女神」雕塑相像的質疑；是否關注到網路輿論等提問，一連得到對方六度回答「不知道」，更爆出有地方記者尋求採訪時，遭工作人員辱罵。

面對各方質疑，魯山縣於8月29日深夜公布「關於魯山縣牛郎織女愛情主題雕塑有關情況的通報」，經初步調查後，將負直接責任的縣住建局長免職，對縣住建局工作人員言辭不當的行為給予政務記大過處分，並將對工程造價、招標流程等問題全面審查。

地標景觀淪為政績工程

近年大陸多地城市雕塑、地標等景觀出現造價高昂、尺度過大、品質不高、題材不適宜等情況時有所聞，其中部分雕塑成為「形象工程」、「政績工程」，進而牽出背後弊案。

為此，大陸住建部2020年9月公布「關於加強大型城市雕塑建設管理的通知」名列相關規定並指出，將進一步規範行業管理，加強對各地城市雕塑建設的指導監督。

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