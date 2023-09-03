東南亞｜送餐業者轉戰內用服務

隨著人們逐漸走出家門，恢復往日生活、外出用餐 ，使得送餐業者面對後疫情時期也不斷調整策略， 將焦點轉向內用服務，提供用戶預約餐廳、點餐，甚至也可代為排隊。

隨著後疫情時期人們尋求在外面用餐，在疫情期間業績火紅的東南亞送餐服務商如Grab、Foodpanda，如今積極拓展用餐服務，為消費者需求轉變作出調整。

Grab目前正在新加坡、泰國、印尼共15座城市測試餐廳內用點菜服務，用戶可先透過應用程式（App）觀看餐廳菜單和評價，藉由QR Code點餐，享有5折優惠，還可預約計程車赴餐廳用餐。

Grab表示，正規劃將此服務推廣至馬來西亞、菲律賓和越南。

預約內用 享折扣

Foodpanda早在2021年於新加坡推出內用服務，成為第一家投入此類業的送餐業者，目前已擴展至泰國、菲律賓、馬來西亞、香港、巴基斯坦和孟加拉。自2022年起這些國家逾8,000家餐廳已開始提供約15％到25％的內用折扣。

Foodpanda亞太地區執行長安吉爾（Jakob Sebastian Angele）在7月表示，「我們在疫情期間就啟動相關的討論。我們早已知道這會是疫情後的生活情況。」

安吉爾強調內用市場有「很大的潛力」，可能成為「規模相當可觀」的事業。目前外送餐點仍是Foodpanda的最大業務，其次為雜貨外送。

Foodpanda於7月宣布和新加坡餐廳解決方案供應商TabSquare合作，透過數位菜單、QR Code等讓點餐自動化。Foodpanda母公司Delivery Hero是在2021年併購TabSquare。

今年6月，食物外送服務商AirAsia Food也進軍內用服務，與餐廳預約平台eatigo攜手合作。在泰國，該公司甚至提供排隊服務，允許使用者預約派遣人力至餐廳排隊。

Grab新加坡外送部門主管Tay Chuen Jein指出，GrabFood內用服務提供折扣，讓外出用餐更便宜。

投資銀行業者Benchmark Company今年4月發布報告指出，送餐服務在過去三年歷經旺盛成長，但隨著消費者重返正常生活，愈來愈常外出用餐，過去送餐業者展現高達50％的年複合成長率（CAGR），現在成長將趨向緩和。

該報告稱，消費者減少訂購送餐的頻率，業者轉向餐廳的商機，預料到2025年的CAGR估計達13％。

Phillip Securities Research分析師Jonathan Woo表示，隨著通膨升溫，人們用餐的成本也增加，「消費者也想盡可能撙節成本，沒有什麼可以比用餐享折扣更好的事了」。

提高獲利 各顯神通

他提到，Grab可以從用餐服務取得逐漸增長的間接收入，藉由每次消費者用餐收取佣金，「透過現有用戶帶動消費力相當具有成本效益，餐廳也可藉此提高知名度」。

疫情危機已經不再讓人感受威脅，促使人們走出家門，送餐業者試圖跨足店內用餐域、旅遊訂票和團購以提振業績。星展銀行電信和網路部門主管米塔爾（Sachin Mittal）表示，「這已變成每個人都在做的標準樣板。」

米塔爾提到，無論疫情與否，業者勢必會朝此方向發展，因為這無須外送支出，還有助於提高獲利率。

精句選粹

Food delivery apps Grab and Foodpanda expand into dine-in services as explosive growth stalls.

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